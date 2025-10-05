به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر اظهار کرد: ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه گردشگری مقاومت و میراث فرهنگی استان باید به صورت ویژه دنبال شود.

وی تأکید ویژه‌ای بر جایگاه و اهمیت گردشگری مقاومت در استان بوشهر داشت و با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان در زمینه مقاومت‌های مردمی، بر لزوم معرفی و ترویج این گونه گردشگری به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نیز بیان کرد: گردشگری مقاومت می‌تواند ضمن تقویت حس تعلق و افتخار ملی در میان اقشار مختلف جامعه، به جذب گردشگران فرهنگی و تاریخی نیز کمک نماید.

یکی از محورهای مهم این جلسه، پرداختن به میراث شفاهی استان بود که به عنوان سرمایه‌ای گران‌بها در انتقال ارزش‌ها، فرهنگ و تاریخ مردم بوشهر شناخته می‌شود.

مدیران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که لازم است این میراث شفاهی به شکل مستند و مکتوب ثبت گردد تا برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل شود.

علاوه بر این، موضوع حساسیت‌زایی و ایجاد دغدغه در میان نسل جوان نسبت به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این مباحث، ترویج آموزش‌های فرهنگی و تاریخی هدفمند و برنامه‌ریزی شده، از طریق نهادهای فرهنگی و آموزشی، از اولویت‌های مهم برای ارتقاء آگاهی نسل جدید نسبت به ارزش‌های بومی و ملی است.