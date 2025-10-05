اوحدی: تیر دشمن با اقدامات نیروی انتظامی به خطا رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت:دشمن همواره با ایجاد اخلال، رعب و وحشت سعی در برهم زدن نظم جامعه داشته است اما تیر آن با هوشیاری ارکان مختلف کشور از جمله نیروی انتظامی به خطا رفته است.
متن پیام سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، به شرح ذیل است:
سیزدهم مهرماه به نام سروقامتان نیروی انتظامی مزین شده است؛ رادمردانی که با پوشیدن لباس خدمت، مدافعان و حافظان امنیت کشور هستند و با هوشمندی و ثبات قدم از حریم داخل و مرزهای کشور پاسداری مینمایند.
خادمان «فراجا» زندگی خود را وقف امنیت ملت شریف ایران نمودهاند و با حضور در این نهاد مقدس، پشتوانهای مقتدر و آگاه برای مردم هستند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند «یکی از مهمترین ارکان امنیت کشور، نیروی انتظامی است، البته این رکن عظیم امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل دادهاند» از اینرو دلیرمردان نیروی انتظامی در بزنگاههای حساس کشور حضور دارند و پای آرمانهای الهی خویش ایستادهاند که مصداق آن هزاران شهید جان برکف است که هرکدام با خون پاک خود نهال امنیت کشور را آبیاری نمودند.
باب شهادت در نیروی انتظامی باز است و در هر هفته بارها خبر شهادت جانبرکفان «فراجا» را میشنویم. در روزهایی نه چندان دور، هنگامی که رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی به ایران عزیز حمله کرد، چندین مرکز پلیس مورد تجاوز ددمنشانه دشمن قرار گرفت و دهها تن از نیروهای مخلص انتظامی به شهادت رسیدند.
دشمن همواره با ایجاد اخلال، رعب و وحشت سعی در برهم زدن نظم جامعه داشته است اما تیر آن با هوشیاری ارکان مختلف کشور از جمله نیروی انتظامی به خطا رفته است. اگر امروز از امنیت مرزهای کشور سخن گفته میشود، خون مطهر شهدای مرزبانی ضامن آن است. اگر مجرمان لحظهای آرامش ندارند، به این باور رسیدهاند که کمینگاهها و مخفیگاههایشان در تیررس پلیس قرار دارند و نقشههای شومشان عملی نخواهد شد.
اینجانب به رسم ادب و احترام روز نیروی انتظامی را به خدمتگزارن امنیت کشور در بخشهای مختلف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» تبریک میگویم و به روان پاک شهدای امنیت درود میفرستم. به یقین نام و یاد شهدای نیروی انتظامی که در راه حفظ کیان کشور به شهادت رسیدهاند، فراموش ناشدنی است و راه و رسمشان الگویی ناب برای آیندگان خواهد بود.
فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه مرزبانی و کنترل هوشمند مرزها گفت: جمهوری اسلامی به سطحی از پیشرفت رسیده که در زمینه دانش، فناوری و تجهیزات مرزی از بسیاری کشورها جلوتر است. امروز ما توانستهایم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تعاملات و تبادل اطلاعات مرزی را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهیم.
دیوارچینی و انسداد هوشمند در مرزهای شرقی و غربی
سردار گودرزی با اشاره به وضعیت انسداد مرزها افزود: جمهوری اسلامی ایران با افغانستان ۹۴۸ کیلومتر و با پاکستان حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد که بخش عمدهای از آن توسط نیروهای ارتش و سپاه بهصورت کمکی در حال انسداد است. این اقدامات با تأمین اعتبار از ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف کنترل عبور و مرور غیرمجاز و مقابله با تهدیدات مرزی در حال انجام است.
وی ادامه داد: عملیات دیوارچینی و انسداد فیزیکی مرزها با تکمیل زیرساختهای همراه مانند احداث پاسگاه، جاده، تأمین آب، برق، گاز و استفاده از سیستمهای الکترونیکی، اپتیکی و انواع حسگرها انجام میشود. این طرح در مرزهای شرقی کشور به پیشرفت قابلتوجهی رسیده و در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام نیز آغاز شده است.
حل اختلافات مرزی از مسیر دیپلماسی میدانی
فرمانده مرزبانی کشور تصریح کرد: در برخی مناطق، اختلافات مرزی جزئی با کشورهای همسایه وجود دارد که گاه حتی به اندازه نیممتر اختلاف در خط مرزی است. این موارد از طریق معاونت دیپلماسی مرزی و با اعزام افسران خبره بهصورت کاملاً مسالمتآمیز و حقوقی حلوفصل میشود.
وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی کشورهای همسایه متأسفانه اجازه فعالیت و پرواز به هواپیماهای دشمن صهیونیستی را دادند. ما بارها تأکید کردهایم که کشورهای مسلمان منطقه نباید اجازه دهند رژیم صهیونیستی غاصب و کودککش، از خاک آنان علیه ملتهای مسلمان اقدام کند. این موضوع از محورهای ثابت در تعاملات و معاهدات مرزی جمهوری اسلامی ایران است.
افزایش ۱۱ درصدی کشفیات قاچاق در مرزها
سردار گودرزی در ادامه به تشریح عملکرد مرزبانی در حوزه مقابله با قاچاق پرداخت و گفت: از ابتدای سال تا کنون، یعنی در مدت شش ماه، ۷۳۳ پرونده قاچاق تشکیل و بیش از ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شده است. در همین مدت، ۵۶۳۰ نفر از سودجویان و قاچاقچیان در مرزهای کشور دستگیر شدند که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
کشف ۱۵۰۰ قبضه سلاح جنگی و ۱۳ تن مواد مخدر
وی افزود: طی درگیریهای مرزی با اشرار و گروههای معاند، حدود ۱۵۰۰ قبضه سلاح عمدتاً جنگی کشف و ضبط شده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۱۳ تن انواع مواد مخدر کشف و تعدادی از قاچاقچیان و عوامل مرتبط با گروههای معارض منهدم شدند.
سردار گودرزی با اشاره به کاهش محسوس تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفت: همکاری اخیر دولت طالبان در این زمینه منجر به کاهش ورود مواد مخدر به داخل ایران شده که از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
مبارزه قاطع با قاچاق احشام، دارو و کالاهای اساسی
فرمانده مرزبانی کشور گفت: یکی از حوزههای جدی مقابله، جلوگیری از خروج احشام و دام زنده از کشور است. متأسفانه برخی سودجویان اقدام به قاچاق دام از ایران به کشورهای همسایه میکنند. مرزبانی با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خود، مانع خروج غیرقانونی احشام شده و ضربات سنگینی به شبکههای قاچاق وارد کرده است.
وی ادامه داد: در فصل پاییز و زمستان نیز بیش از ۴ میلیون عدد داروی قاچاق، بهویژه داروهای مورد استفاده در درمان بیماریهای فصلی، کشف و توقیف شده است.
توقیف خودروهای سنگین، شناورهای متخلف و تجهیزات غیرمجاز
سردار گودرزی گفت: در ششماهه نخست امسال، ۷۲ دستگاه خودروی سنگین و تعدادی شناور متخلف در آبهای مرزی کشور توقیف شدهاند. همچنین ۲۵۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و ضبط شده که نسبت به سال گذشته رشد بیش از دو و نیم برابری داشته است.
وی افزود: در همین مدت ۳۳ نفر از اشرار، معاندین و عناصر ضدانقلاب در نقاط صفر مرزی دستگیر و ۴۴۴۹ قاچاقچی کالاهای غیرمجاز نیز توسط مرزبانان شناسایی و بازداشت شدند.
اقتدار همراه با قانونمداری؛ مرزهای امن در سایه مجاهدت مرزبانان
فرمانده مرزبانی کشور تأکید کرد: امروز به فضل الهی، مرزهای جمهوری اسلامی ایران از امنترین مرزهای منطقه هستند. این امنیت مرهون اقتدار، هوشمندی و ایمان مرزبانانی است که شبانهروز در گرما و سرما، در کوه و کویر، از کیان کشور دفاع میکنند. ما با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تعامل مستمر با کشورهای همسایه، اجازه نخواهیم داد هیچ تهدیدی از مرزهای ایران اسلامی عبور کند.
