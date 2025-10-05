کشف محموله تلویزیون قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدام عملیاتی موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل اقلام قاچاق و غیرمجاز شدند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون تعداد ۷۶ دستگاه تلویزیون خارجی قاچاق کشف و ضبط شد تصریح کرد: ارزش ریالی تلویزیون‌ها بر اساس ارزیابی کارشناسان بالغ‌بر ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است و بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده اقلام مذکور فاقد هرگونه اسناد مثبته گمرکی بوده و در نتیجه مشمول کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات راننده کامیون حامل کالای قاچاق دستگیر و پس از تکمیل پرونده اولیه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

امجدیان در پایان ضمن هشدار جدی به سوداگران و عاملان قاچاق کالا، بر تداوم راهبردهای پیشگیرانه اشراف اطلاعاتی و اقدامات قاطع پلیس در برخورد با پدیده قاچاق در راستای تحقق امنیت اقتصادی و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.