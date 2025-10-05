تاج: آموزش و پرورش رابطه تنگاتنگی با استعدادیابی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم امضای تفاهم‌نامه فدراسیون با وزارت آموزش و پرورش صبح امروز با حضور مهدی تاج رئیس ، مهدی محمدنبی نایب رئیس، علی تارقلی زاده سرپرست کمیته فنی و توسعه، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری، بهارک کاظم رئیس دپارتمان آموزش، مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت های اجتماعی و محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون ورزش دانش آموزی، صفدر سلطانی مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی، عباس حاجی زاده مشاور معاون وزیر، مهدی جاویدی روابط عمومی معاونت تربیت بدنی و سلامت و سیروس رکنی مشاور معاون تربیت بدنی و سلامت برگزار شد.

در حاشیه جلسه امروز رئیس فدراسیون گفت:مشکل ما کمبود نیروی انسانی و ابزار نیست بلکه نحوه استفاده است. حدود ۳۳ هزار معلم در تربیت بدنی داریم و بهره مندی از آن اهمیت فراوانی دارد.

رئیس فدراسیون یاداور شد: در خاطرم است یکی از بهترین پینگ پنگ بازان دنیا می گفت من در زیرزمین خانه یکی از اقوامم، پینگ پنگ بازی کردم و بهترین شدم حالا تصور کنید چنین امکاناتی به طور کامل در آموزش و پرورش است و باید بهترین ها را داشته باشیم.

تاج تاکید کرد: همین امکانات موجود در آموزش و پرورش را امکان ندارد فدراسیون فوتبال و سایز فدراسیون های ورزشی تا ۲۰۰ سال دیگر هم فراهم کنند.

تاج افزود: وقتی استعدادهای ورزشی بدانند جریان قهرمان پروری ادامه دارد و به فدراسیون هایی مثل فوتبال می رسد اتفاق بسیار نیکی است. کارگروهی را تشکیل می دهیم تا انجام کار شود.

وی با اشاره به کشور کرواسی گفت: جمعیت آنها نسبت به ایران پهناور بسیار کمتر است اما به خاطر ارتباط تنگاتنگ با آموزش و پرورش و توسعه استعدادهای خود در رشته های مختلف ورزشی موفق هستند.

جعفری، معاون تربیت‌بدنی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: همکاری و هم افزایی در این زمینه بخصوص با فدراسیون فوتبال مورد تاکید است. اولین تفاهم نامه ورزشی هم به این دلیل است که این تفاهم نامه، خلاصه و عملیاتی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بعد از این تفاهم نامه، نیاز است تا حالت اجرایی بگیرد. من همیشه یک دیدگاه دارم اگر معلمان تربیت بدنی خود را تقویت کنیم قطعا با توجه به منابع انسانی و کاربردی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: ما هرچقدر بتوانیم در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی این همکاری را بیشتر کنیم قطعا روند قهرمانی هم ادامه خواهد داشت.

در پایان این مراسم، تفاهم نامه به امضای رئیس فدراسیون و معاون وزیر آموزش و پرورش رسید.