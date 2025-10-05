  1. استانها
میرزایی: دوره‌های مهارت‌آموزی گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است

بیجار – رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار گفت: برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و حمایت از مشاغل خانگی، گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای معیشت خانواده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدمیرزایی، ظهر یکشنه در جریان برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که با محوریت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با همکاری فرمانداری، اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و مؤسسه سلامت روان «کلبه امید» با هدف ارتقای مهارت‌های شغلی و افزایش توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه بهبود وضعیت معیشت زنان سرپرست خانوار افزود: برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از مشاغل خانگی و توسعه کسب‌وکارهای خرد از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش پایداری اقتصادی خانواده‌ها است.

در ادامه این دوره، تاج نسایی مدرس جهاد دانشگاهی، به بیان مباحثی پیرامون بازاریابی و فروش محصولات خانگی و محلی، روش‌های غرفه‌داری و حضور موفق در نمایشگاه‌ها پرداخت و به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داد.

