به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گسترش ظرفیتهای درمانی در حوزه سلامت روان، اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات تخصصی روانپزشکی، ۴۰ تخت جدید به مجموعه بخش روانپزشکی مجتمع خیرین سلامت قم ، بیمارستان فرقانی افزوده میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون ۹۰ تخت فعال در بخش روانپزشکی این مرکز وجود دارد، افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، ظرفیت بستری بیماران روانپزشکی در قم افزایش چشمگیری خواهد یافت و در کنار آن، اورژانس روانپزشکی استان نیز راهاندازی میشود تا خدمات اضطراری سلامت روان به شکل تخصصی و شبانهروزی ارائه گردد.
احمدی ادامه داد: این طرح در قالب توسعه زیرساختهای درمانی استان و با هدف تمرکز خدمات روانپزشکی در یک مجموعه جامع طراحی شده است تا مراجعهکنندگان بتوانند از خدمات بستری، درمانی و اورژانسی در یک محل بهرهمند شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود از نقش خیرین سلامت در تحقق این طرح قدردانی کرد و گفت: بخش جدید روانپزشکی و اورژانس آن به همت فرزندان خیر نیکاندیش، مرحوم حاج حسین کوهستانی، در ساختمانی مجزا از بیمارستان اصلی در حال احداث است و با تکمیل مراحل پایانی، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات سلامت روان در استان قم تصریح کرد: نیاز روزافزون جامعه به خدمات تخصصی روانپزشکی، لزوم تجهیز مراکز درمانی به امکانات مدرن و افزایش تختهای بستری را بیش از گذشته نمایان کرده است. با افتتاح این بخش، بخش قابل توجهی از کمبود ظرفیت در این حوزه برطرف خواهد شد.
احمدی در پایان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری خیرین و حمایت نهادهای استانی، در مسیر تکمیل زیرساختهای درمانی گامهای مؤثری برداشته است و راهاندازی اورژانس روانپزشکی یکی از مهمترین پروژههای جاری در حوزه سلامت روان استان به شمار میرود.
