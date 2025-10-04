به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری ظهر شنبه در همایش صنعت، اقتصاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: تعامل و همافزایی میان دانشگاه علوم پزشکی با بخشهای اقتصادی و صنعتی کلید توسعه نظام سلامت استان مرکزی است و بدون این همکاریها، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.
وی افزود: فاز پنج بیمارستان آیتالله خوانساری اراک پس از سالها توقف، از اردیبهشت ماه سال جاری با مشارکت پیشگامان صنعت استان مرکزی وارد فاز عملیاتی شده و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نظری تصریح کرد: این پروژه یکی از اولویتهای مهم دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای ارتقای زیر ساختهای درمانی استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: این بیمارستان پس از تکمیل، نقش مهمی در افزایش ظرفیت خدمات درمانی و بهبود کیفیت مراقبتهای پزشکی در استان ایفا خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دستگاه MRI جدیدی توسط خیران تهیه شده که تا یک ماه آینده در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک که مردم استان بیش از ۱۸ سال در انتظار بهرهبرداری از آن بودند، با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری تمامی مسئولین، راهاندازی شد.
نظری از امضای تفاهمنامهای با اتاق بازرگانی استان برای تأمین دستگاه پتاسکن به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این دستگاه که پیشتر به دلیل سطحبندی خدمات به استان تعلق نمیگرفت، بهزودی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: تأمین دستگاههای پیشرفته آنژیوگرافی و سی تی اسکن مغزی، اراک را به قطب جراحی عروق مغزی در منطقه تبدیل خواهد کرد.
وی گفت: قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در زمینی به وسعت ۱۶ هکتار منعقد شده است و پیشبینی میشود این پروژه ظرف مدت شش ماه تکمیل و راهاندازی شود.
نظری با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی استان مرکزی افزود: فرصتهای قابلتوجهی برای توسعه نظام سلامت فراهم است که ضروری است بهطور کامل بهرهبرداری شوند.
