  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی فاز پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک

پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی فاز پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: فاز پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بود، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری ظهر شنبه در همایش صنعت، اقتصاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی میان دانشگاه علوم پزشکی با بخش‌های اقتصادی و صنعتی کلید توسعه نظام سلامت استان مرکزی است و بدون این همکاری‌ها، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

وی افزود: فاز پنج بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک پس از سال‌ها توقف، از اردیبهشت ماه سال جاری با مشارکت پیشگامان صنعت استان مرکزی وارد فاز عملیاتی شده و بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نظری تصریح کرد: این پروژه یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی اراک در راستای ارتقای زیر ساخت‌های درمانی استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این بیمارستان پس از تکمیل، نقش مهمی در افزایش ظرفیت خدمات درمانی و بهبود کیفیت مراقبت‌های پزشکی در استان ایفا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دستگاه MRI جدیدی توسط خیران تهیه شده که تا یک ماه آینده در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک که مردم استان بیش از ۱۸ سال در انتظار بهره‌برداری از آن بودند، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری تمامی مسئولین، راه‌اندازی شد.

نظری از امضای تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی استان برای تأمین دستگاه پت‌اسکن به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این دستگاه که پیش‌تر به دلیل سطح‌بندی خدمات به استان تعلق نمی‌گرفت، به‌زودی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: تأمین دستگاه‌های پیشرفته آنژیوگرافی و سی تی اسکن مغزی، اراک را به قطب جراحی عروق مغزی در منطقه تبدیل خواهد کرد.

وی گفت: قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی در زمینی به وسعت ۱۶ هکتار منعقد شده است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف مدت شش ماه تکمیل و راه‌اندازی شود.

نظری با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی استان مرکزی افزود: فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه نظام سلامت فراهم است که ضروری است به‌طور کامل بهره‌برداری شوند.

کد خبر 6611401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها