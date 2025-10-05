آغاز ثبت نام عمره دانشجویی از امروز؛ رایزنی برای ارائه وام ۵۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان صبح امروز با حضور حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه ها،حجت‌الاسلام سید محمد طاهری سرپرست ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و محسن مسلمی معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی رستمی گفت: شاهد آغاز فرایند بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان در مهرماه هستیم. دانشگاه ها آینده مسئولیت کشور را برعهده دارند. تصور اینکه دانشگاه صرفا یک‌محیط آموزشی باشد تصور دقیقی نیست.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای دانشگاه تعمیق ارزش انسانی، ملی دینی، و اخلاقی است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: یکی از اتفاقات ارزشمند که دانشجویان به آن علاقمند هستند سفر زیارتی دانشجویان است‌ . در کنار دانشگاه علمی ما دانشگاهی را داریم‌ که در نماز جماعت، اعتکاف و فعالیت جهادی پیشتاز است و این از زیبای های دانشگاه های ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: سفر عمره دانشگاهیان یکی از زیباترین جلوه های دین و دانش است که به صورت عینی می‌بینیم. امسال بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان برگزار می شود. سهمیه اعزام دانشگاهیان‌ دو برابر شده و ۸ هزار دانشجو اعزام خواهند شد.

رستمی افزود: ثبت نام از امروز ۱۳ مهر ماه آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از ۲۵ آبان اعزام دانشگاهیان شروع می شود. سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۴ هزار نفر اعزام شدند.

وی ادامه داد: تلاش شده خدمات ارزشمند برای دانشگاهیان فراهم شود همچنین ایستگاه پروازی از ۴ ایستگاه سال گذشته به ۱۱ ایستگاه افزایش یافته است. و اعزام ها از ۲۵ آبان تا ۲۷ آذر انجام‌می شود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: امسال توجه ویژه به دختران دانشجو خواهد شد. معین های انتخاب شده از خانم های فرهیخته در خدمت زائران خانم خواهد بود.

وی همچنین هزینه سفر را تأمین ۶۲ تا ۶۵ میلیون تومان اعلام‌کرد که ۱۵ میلیون هزینه تهیه فیش از دانشجویان دریافت نمی شود و همچنین رایزنی شده تا به دانشجویان‌ برای اعزام ۵۰ میلیون تومان وام ارائه شود.