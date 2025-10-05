غبار محلی و وزش باد پدیده غالب سطح استان بوشهر است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود و در این مدت غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی، پدیده غالب در سطح استان و روس دریا خواهند بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از روز دوشنبه با جنوبی‌شدن جریانات، رطوبت هوا در مناطق ساحلی به‌طور نسبی افزایش می‌یابد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، روی دریا غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.