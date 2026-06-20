به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر شنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه ورزش شهرستان اظهار کرد: دشتستان متناسب با جمعیت و ظرفیتهای خود با کمبودهای فراوانی در عرصه زیرساختهای ورزشی مواجه است و توسعه این زیرساختها باید با جدیت دنبال شود.
وی ورزشگاه تختی برازجان را قلب ورزش دشتستان دانست و افزود: تکمیل، تجهیز و ارتقای امکانات این مجموعه ورزشی باید در اولویت قرار گیرد و سایر پروژههای ورزشی شهرستان نیز با سرعت بیشتری دنبال شوند.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به شهرها و روستاهای مختلف شهرستان بیان کرد: در دیگر نقاط دشتستان نیز باید اقدامات اساسی برای توسعه فضاهای ورزشی انجام شود و پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند در اولویت تکمیل قرار گیرند.
رضایی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تأمین اعتبار پروژههای ورزشی خاطرنشان کرد: از همه ظرفیتها برای جذب اعتبارات ملی، استفاده از امکانات وزارت نفت و بهرهگیری از مسئولیتهای اجتماعی صنایع در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش بانوان و فراهم کردن فضاهای مناسب برای فعالیتهای ورزشی این قشر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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