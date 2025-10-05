به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان طی حکمی امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را به دلیل «شایستگی‌های علمی، فرهنگی و اجرایی» به سمت عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناسی اصفهان منصوب کرد.

در این حکم که با استناد به آیین‌نامه تأسیس و اداره شعب استانی بنیاد ایران‌شناسی صادر شده، آمده است: با استناد به آیین نامه تاسیس و اداره شعب استانی بنیاد ایران شناسی و نظر به شایستگی های علمی، فرهنگی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت امنای شعبه استانی بنیاد ایران شناسی اصفهان منصوب می‌شوید.

استاندار اصفهان در ادامه، ضمن آرزوی توفیق، هدف از این انتصاب را استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان به منظور تحقق اهداف بنیاد ایران‌شناسی به‌ویژه در زمینه شناخت و معرفی میراث تاریخی، تمدنی و فرهنگی ایران زمین و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی در استان اصفهان عنوان کرده است.

انتصاب مدیرکل میراث فرهنگی به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه پژوهش‌های فرهنگی و حفظ میراث تاریخی در سطح استان اصفهان است.