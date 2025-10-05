به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در بدو ورود به این کتابخانه مورد استقبال رئیس کتابخانه ملی اسپانیا قرار گرفت.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این بازدید در نشستی کوتاه به بحث و گفت‌وگو با رییس کتابخانه ملی اسپانیا پرداخت.



در ادامه، رئیس کتابخانه ملی اسپانیا حین بازدید وزیر فرهنگ کشورمان از این کتابخانه توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف و نحوه عملکرد کتابخانه ملی اسپانیا ارائه کرد.



در پایان این بازدید سیدعباس صالحی با دعوت از رئیس کتابخانه ملی اسپانیا برای سفر به ایران درباره نهایی شدن تفاهمنامه همکاری بین کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی اسپانیا که در دست اقدام و توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در در اسپانیا درحال پیگیری است، تاکید کرد و رئیس این کتابخانه از پیشنهاد وزیر فرهنگ کشورمان استقبال کرد.



گفتنی است، در این دیدار و بازدید آقای زبیب سفیر ایران در اسپانیا و همچنین رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا و فرطوسی دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کردند.