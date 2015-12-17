بازدید سید عباس صالحی از کتابفروشی‌ پنج استاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور فرهنگی که به منظور شرکت در دومین نشست تخصصی معاونت امور فرهنگی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها به بندرعباس سفر کرده بود، از کتابفروشی پنج استاد بازدید کرد.

در این دیدار حسین استاد، مدیر کتابفروشی پنج استاد به معرفی کتابفروشی و شرح فعالیت های خود در بندرعباس پرداخت.

کتاب فروشی پنج استاد متعلق به حسین استاد قدیمی ترین کتاب فروشی بخش خصوصی بندرعباس است. وی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ در بندرعباس آغاز کرد و هم اکنون پس از گذشت دو دهه، سه کتابفروشی را به همراه فرزندان خود در شهر بندرعباس اداره می کند.

کتاب فروشی پنج استاد بیش از ۱۲ هزار عنوان کتاب دارد و نیازهای مردم شهر خصوصا دانشجویان بندرعباس و شهرهای اطراف را بر طرف می کند.

همچنین در جریان این بازدید یک ساعته، حسین استاد به سرگذشت کتاب فروشی های شهر بندر عباس اشاره کرد و از مشکلات کتاب فروشی ها در این شهر سخن گفت.

در جریان این بازدید همایون امیرزاده مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی، علی اصغر سیدآبادی مدیرکل اداره مطالعات و برنامه ریزی، مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب، محمد سلگی مدیر اداره توسعه کتاب و کتابخوانی و علیرضا درویش نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، طرح کتاب گردی سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رصد نزدیک و بررسی مسایل نشر به صورت هفتگی انجام می شود و کتاب فروشی توس در خیابان انقلاب میزبان نخستین کتاب گردی وی بود.