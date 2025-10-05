مرادی: قرآن سپر فرهنگی فرزندان ما مقابل هجمه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای توسعه قرآنی با محوریت همآوری آلاء بر لزوم برنامهریزی درست و منسجم برای انتقال آموزههای ناب قرآن کریم به فرزندان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این جلسه ساماندهی و هماهنگی بین برنامههای قرآنی نهادهای مختلف است.
وی افزود: ما باید از هم اکنون منابع لازم را تأمین و امکانات کافی را فراهم کنیم تا فرزندانمان در حوزه آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری، با مبانی قرآنی آشنا شوند.
فرماندار رودسر، قرآن را «کلام خدا و کتاب هدایت تمام شئون زندگی» خواند و تصریح کرد: آشنایی نسل جوان با قرآن، موجب مصونیت فکری آنان در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان خواهد شد.
مرادی با اشاره به جمعیت قابل توجه دانشآموزی در شهرستان، بیان کرد: اگرچه نهادهای مختلفی مانند آموزش و پرورش، اوقاف و کانون پرورش فکری هر کدام برنامههای قرآنی دارند، اما برای پوشش حداکثری و اثربخشی بیشتر، نیاز به هماهنگی و وحدت رویه داریم.
وی از برگزاری جلسات مشترک آتی با مسئولان مربوطه برای رفع موانع مالی و اجرایی این برنامهها خبر داد و اظهار کرد: آمادگی کامل داریم تا در چارچوب وفاق و همدلی موجود در شهرستان، گامهای عملیاتی برداریم.
