به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانۀ شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، با دانشجویان فعال فرهنگی برگزار شد. این نشست با هدف گفتوگو و تبادل نظر میان مسئولان دانشگاه و نمایندگان دانشجویی و دریافت بازخورد سازنده از نمایندگان دانشجویان در خصوص طیف وسیعی از مسائل محوری دانشگاه برگزار شد تا گامهایی عملی برای بهبود شرایط موجود برداشته شود.
احمدوند در این نشست به شرح وضعیت دانشگاه علامه طباطبائی و چالشهای مختلفی که با آن مواجه است، پرداخت و گفت: در تعطیلات تابستانه، ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز ساختمانها، دانشکدهها و خوابگاهها مورد توجه قرار گرفت. همچنین پروژههای ساختمانی جدید از جمله ساخت ساختمانهای جدید برای دانشکدههای علوم اجتماعی و حقوق و علوم سیاسی، در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در تجهیزات و فناوریهای نوین، گفت: باید به توسعه آموزشهای مجازی و تولید محتواهای دیجیتال بیشتر توجه شود، تا دانشگاه بتواند در مقابل چالشهای آینده مقاوم باشد و خدمات آموزشی با کیفیت ارائه دهد.
در این نشست، در خصوص محورهای مهمی چون ارتقای سطح علمی و آموزشی، تقویت زیرساختها و مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین بررسی دقیق وضعیت مالی دانشگاه و پروژههای عمرانی تبادل نظر شد و بهطور خاص، موضوع تجهیز و نوسازی خوابگاههای دانشجویی و افزایش سطح رفاه زیستی آنان، به عنوان اولویت اصلی، مورد توجه قرار گرفت.
یکی از بخشهای مهم گفتوگو، به مدیریت روانشناختی و رفاهی دانشجویان اختصاص یافت. رئیس دانشگاه و دانشجویان فعال، درباره سازوکارهای مدیریت بحران و ارائه راهکارهای موثر برای کاهش استرس و اضطراب تحصیلی و اجتماعی در میان دانشجویان رایزنی کردند. دانشجویان با ارائه دیدگاههای عملی و دغدغههای شفاف، نقش محوری خود را در این فرآیند ایفا کردند.
در پایان این نشست رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از نگاه دغدغهمند دانشجویان، بر تعهد مسئولان و مدیران دانشگاه به پیگیری جدی مسائل تأکید کرد و دستورات لازم را برای تشکیل کارگروههای تخصصی جهت عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، رفاهی، عمرانی و مشاورهای صادر کرد.
این دیدار فصلی تازه در تعامل موثر مسئولان دانشگاه علامه طباطبائی با بدنه دانشجویی گشود.
در این نشست، محمد صالح انصاری مسئول بسیج دانشجویی، زهرا پاریزی دبیر انجمن اسلامی، پویا زینعلیپور نمایندۀ انجمن مستقل، سیدوهاب امت محمدی، نمایندۀ انجمنهای علمی دانشجویی، عباس مرادی نمایندۀ نشریات دانشجویی و امیر فهیم باقرزاده نمایندۀ کانونهای فرهنگی هنری و مذهبی، حضور داشتند و به بیان نظرات و دیدگاههای خود در خصوص ارتقای فعالیتهای مختلف، بهویژه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه پرداختند.
