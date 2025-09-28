  1. استانها
  2. گیلان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

مرادی: ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه ساحلی چمخاله-رودسر اختصاص یافت

مرادی: ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه ساحلی چمخاله-رودسر اختصاص یافت

رودسر- فرماندار رودسر از آغاز فاز جدید احداث پل راه ساحلی چمخاله به رودسر خبر داد و گفت: برای این پروژه ۹۰ میلیارد تومان اعتبار ملی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای احداث پل راه ساحلی چمخاله به رودسر در منطقه لله رود اظهار کرد: این پل نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی بخش غربی شهر رودسر خواهد داشت و گام مهمی در بهبود زیرساخت های حمل و نقل شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ورود تجهیزات سازه پل شامل ۳۳ عدد شمع فلزی و ۱۱۰ کامیون مصالح به میزان ۲۵۰۰ تن به محل پروژه، افزود: این اقدام نشان‌دهنده شروع فاز جدیدی از روند اجرایی این پروژه ملی است که پس از یک سال پیگیری مستمر محقق شده است.

فرماندار رودسر با تاکید بر اهمیت این پروژه برای مردم شهرستان گفت: احداث پل و بهره‌برداری از مسیر جدید، یکی از مطالبات اصلی شهروندان است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، مشکلات ترافیکی منطقه غربی رودسر به طور چشمگیری کاهش یابد.

مرادی تصریح کرد: تخصیص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، تعهد جدی دولت برای تکمیل این پروژه مهم را نشان می‌دهد و امیدواریم با ادامه روند اجرایی، شاهد افتتاح هر چه سریع‌تر این پل باشیم.

کد خبر 6605169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها