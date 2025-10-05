به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور در پیامی با تسلیت شهادت مظلومانه حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ ولی الله حیدری امام جماعت مسجد بقیة‌الله(عج) محله باغ فیض تهران که در محراب مسجد به شهادت رسید، از مسئولان قضایی و امنیتی خواست که ضمن پیگیری ابعاد مختلف این جنایت تاسف برانگیز، نسبت به پیشگیری از چنین حوادثی اقدامات لازم را انجام دهند.

متن پیام مدیر حوزه‌های علمیه کشور بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت روحانی با اخلاص و خدوم، جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ ولی الله حیدری پس از اقامه نماز ظهر، به دست یکی از فریب خوردگانی که تحت تاثیر القائات مسموم دشمنان قرار داشت بار دیگر نشان داد روحانیت مردمی و انقلابی در کنار مردم و میان آنان هستند حتی اگر خنجر کین دشمنان به دنبال فاصله انداختن بین مردم و روحانیت باشد و هر از چند گاهی گلی از گلستان شاگردان امام صادق علیه السلام را در کوچه و خیابان پرپر نماید.

روحانیت امروز چونان روحانیت دیروز در دفاع از مردم، کشور و آرمان های اسلامی سینه خود را سپر کرده است و تاکنون با مجاهدت علمی، معنوی و تبلیغی نقشه های دشمنان را خنثی نموده است و تا تحقق تمدن نوین اسلامی نیز از پا نخواهد نشست.

اینجانب عروج مظلومانه این روحانی مردمی را به خانواده و همه علاقمندان به آن شهید والامقام تسلیت عرض می کنم و از مسئولان قضایی و امنیتی می خواهم که ضمن پیگیری ابعاد مختلف این جنایت تاسف برانگیز، نسبت به پیشگیری از چنین حوادثی اقدامات لازم را انجام دهند.

شایان ذکر است، ظهر پنجشنبه گذشته نمازگزاران در مسجد بقیة‌الله(عج) محله باغ فیض تهران برای اقامه نماز آماده می شدند که ناگهان مرد جوانی با دو چاقو در دست از میان جمعیت خود را به امام جماعت موقت مسجد رساند و او را مجروح کرد.

نمازگزاران با دیدن این صحنه جلو رفته و ضارب را دستگیر کردند. آنها بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و لحظاتی بعد امدادگران وارد مسجد شدند.

با انتقال امام جماعت ۶۵ ساله مسجد به بیمارستان، شهادت او تأیید و موضوع این جنایت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه اعلام شد. با حضور تیم تحقیق در محل، متهم به بیمارستان منتقل شد.