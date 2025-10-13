تقویت قدرت اقتصادی در کنار توان نظامی ضامن پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، بر اهمیت تقویت قدرت اقتصادی کشور در کنار توان نظامی و توسعه تعاملات بینالمللی تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است اگر ملتی از قدرت و توانمندی برخوردار نباشد، حتی با حمایتهای خارجی نیز مسیر پیشرفت را طی نخواهد کرد، افزود: آنچه ایران را در برابر دشمنان حفظ کرد، اتکا به توان داخلی و اقتدار موشکی بود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه تصریح کرد: قدرت، ابعاد گوناگونی دارد و همانگونه که قدرت نظامی حیاتی است، قدرت اقتصادی نیز نقشی کلیدی در اقتدار ملی دارد. دو سال اخیر برای ما درسهای بزرگی در حوزه اقتصاد داشت؛ باید به اقتصاد هوشمند، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی توجه جدی داشته باشیم تا در برابر تحریمها و فشارهای خارجی ایستادگی کنیم.
آیتالله اعرافی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد قطعات سرامیکی کشور در میبد تولید میشود و این نشان میدهد حرکتهای مردمی در عرصه اقتصاد میتواند بسیار موفق باشد. بخش خصوصی باید محور فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد، البته با نظارت و دلسوزی؛ زیرا شرکتهای دولتی هرگز نمیتوانند جایگزین انگیزه و خلاقیت مردم شوند.
وی افزود: باید مردم را به مشارکت فراگیر در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و خدماتی دعوت کنیم، نه اینکه فعالیتها تنها در اختیار قشر خاصی از سرمایهداران باشد. گسترش ظرفیت بخش خصوصی میتواند تأثیر تحریمها را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر ضرورت بینالمللی شدن دانشگاهها و گردشگری دینی اظهار کرد: دانشگاههای ایران باید در سطح بینالمللی فعالتر شوند و گردشگری دینی و زیارتی توسعه یابد، چراکه این حوزهها متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی بوده و میتوانند زمینهساز تعاملات اقتصادی گسترده شوند.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: قاره آفریقا، جنوب شرق آسیا، حوزه قفقاز و روسیه از مناطق مستعد همکاریهای اقتصادی با ایران هستند و لازم است برنامهریزی دقیقی برای گسترش روابط با این مناطق صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان قم خاطرنشان کرد: قم از پتانسیل فراوانی برای تبدیلشدن به مرکز مبادلات تجاری بینالمللی برخوردار است و باید چشمانداز اقتصادی دقیقی برای این استان تدوین شود تا از جایگاه بینالمللی آن بهرهبرداری مؤثر شود.
آیتالله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با وجود محدودیتها میتوان کارهای بزرگی انجام داد. صنایع دستی و هنری در جهان امروز مورد توجه هستند و ایران، بهویژه استان قم، باید در این زمینه پیشگام باشد و فرش قم از جایگاه ویژهای در جهان برخوردار است و باید برای احیای این هنر اصیل ایرانی تلاش بیشتری صورت گیرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در پایان با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای استان اظهار داشت: در قم باید به زیرساختهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی توجه ویژه شود. قم را نباید تنها یک شهر مذهبی دید، بلکه باید آن را ایرانِ کوچک دانست؛ شهری که بیش از ۱۵۰ ملیت در آن حضور دارند. خدمت به قم، خدمت به ایران و فرهنگ اسلامی است.
