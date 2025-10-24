به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شمال استان کرمان و با هدف معرفی ظرفیت‌های نوظهور گردشگری، عملیات توسعه منطقه تاریخی و گردشگری آسیاب هشتم شهرستان کوهبنان با تخصیص اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی کلید خورد.

وی افزود: در قالب این پروژه، اجرای کاشی کاری، سرامیک‌کاری، عملیات سبک با فولاد و کف‌سازی در دستور کار قرار گرفته است تا زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران و ارتقای خدمات رفاهی در این منطقه فراهم شود.

نیکرو، با تأکید بر اینکه کوهبنان به عنوان یکی از مقاصد جدید گردشگری استان کرمان ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری پایدار دارد، افزود: اجرای این طرح علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه اشتغال‌زایی برای جامعه محلی را فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: توسعه مناطق گردشگری کمتر شناخته‌شده‌ای همچون آسیاب هشتم، نقش مهمی در تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری استان و تقویت جایگاه کرمان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور ایفا می‌کند.