پایان عملیات ۴۰ ساعته نجات در کوهستان سرتنگ؛ جسد کوهنورد پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رضایی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان دزپارت ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام پایان عملیات امداد و نجات در ارتفاعات منطقه سرتنگ گفت: در ساعت ۱۴:۳۲ روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، گزارشی از سقوط یک فرد از ارتفاع در محدوده کوهستانی و سختگذر آبشار رودکلو از توابع روستای دربه غریبی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دزپارت به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و نبود مسیر دسترسی مناسب، عملیات با مشارکت دو تیم از هیئت کوهنوردی منطقه انجام گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر دزپارت تصریح کرد: نجاتگران پس از ۴۰ ساعت تلاش شبانهروزی در شرایط سخت کوهستانی موفق شدند به محل حادثه دسترسی پیدا کنند و پیکر فرد جانباخته را به پاییندست منتقل کنند.
رضایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در مناطق کوهستانی هشدار داد: متأسفانه بیتوجهی به هشدارهای ایمنی و حضور بدون تجهیزات کافی در مسیرهای خطرناک، هر سال جان تعدادی از هموطنان را در این مناطق میگیرد.
نظر شما