به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملک الکلامی، بعدازظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت شنا استان اظهار کرد: در چند سال اخیر، استان کردستان با مشکلات زیادی در زمینه تأمین امکانات ورزشی روبرو بوده است و تا پیش از سال ۱۴۰۰، هیئت شنا هیچ مکان اختصاصی برای تمرینات نداشته است.

ملک الکلامی با اشاره به مسائل مربوط به استخرها و مشکلات ناشی از عدم وجود امکانات مناسب، ادامه داد: تا سه سال پیش، استخرها در استان تحت قراردادهای مزایده قرار داشتند و ما تنها توانستیم از استخرهای خصوصی استفاده کنیم، اما از سال ۱۴۰۰ با تصویب یک مصوبه، استخر ملک نیا در اختیار هیئت شنا قرار گرفت که نقطه عطفی در روند برنامه‌های توسعه‌ای ما بود.

وی تأکید کرد: با وجود مشکلات سخت‌افزاری، هیئت شنا استان کردستان توانسته است تیم‌های پایه خود را تشکیل دهد و در رقابت‌های قهرمانی کشور عناوین برتر را کسب کند.

وی یادآور شد: ما با استان‌هایی مانند اصفهان، تهران، مشهد و تبریز رقابت داریم که هرکدام از آنها بیش از ۲۰۰ استخر دارند، اما با تلاش مستمر، بچه‌های ما در رده‌های سنی زیر ۱۲ سال، موفق به کسب مقام‌های اول و دوم کشور شدند.

مسئول هیئت ورزش‌های آبی استان کردستان با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین مکان‌های تمرین برای شناگران افزود: برای توسعه و حفظ این استعدادها، باید استخرهای اختصاصی در اختیار هیئت قرار گیرد و همچنین باید در شهرستان‌ها حداقل یک سانس در روز به هیئت‌ها اختصاص داده شود تا شرایط بهتری برای توسعه ورزش شنا فراهم شود.

وی در ادامه به مشکلات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در کردستان اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود امکانات اسکان و خوابگاه برای میزبانی مسابقات، با مشکلاتی مواجه هستیم و بسیاری از تیم‌ها به دلیل نداشتن محل اسکان مناسب، نمی‌توانند در مسابقات شرکت کنند.

مسئول هیئت ورزش‌های آبی استان کردستان همچنین از تلاش‌های مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان، برای حل این مشکلات خبر داد و افزود: ایشان قول داده‌اند که این مسائل به زودی حل شود و شرایط بهتری برای ورزشکاران فراهم شود.

ملک الکلامی با اشاره به درآمد حاصل از اجاره استخرها گفت: استخر ملک نیا یکی از قدیمی‌ترین استخرها در استان است که با وجود امکانات کم، از آن برای تأمین درآمد استفاده کرده‌ایم و در این مدت، حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد داشته‌ایم که تمامی آن به هزینه‌های هیئت اختصاص یافته است.

وی در پایان افزود: برای آینده‌ای بهتر، لازم است تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در راستای توسعه ورزش شنا در استان کردستان انجام گیرد.