نبود اسپانسر ورزشی مشکل اصلی کردستان/ احداث استخرهای مناسب ضروری است

علی بصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبود اسپانسر برای حمایت از ورزش کردستان در راستای رسیدن به جایگاه بهتری در سراسر کشور، اظهار داشت: مشکلات مالی اصلی ترین عامل توسعه نیافتگی ورزش به خصوص شنا در استان کردستان است.

وی افزود: در سال های گذشته فدراسیون به صورت غیرمستقیم کمک‌های مالی مناسبی به هیئت شنا می کرد که تا حد زیادی می توانست در هزینه کرد هیئت مورد استفاده قرار گیرد ولی متاسفانه در سال جاری خبری هم از این کمک های موردی در میان نیست.

رئیس هیئت شنا کردستان بیان کرد: نبود حامیان مالی قدرتمند در استان کردستان و عدم حضور اسپانسرهای ورزشی مشکلی است که ورزش کردستان را به چالش کشیده است.

احداث استخرهای شنای مناسب ضروری است

بصری در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سفر اول هیئت دولت به استان با درخواست احداث استخر در تمام شهرستان‌ها موافقت شد و بسیاری از آنها پیشرفت خوبی داشتند ولی شمار زیادی از آنها هم به دلیل مشکلات مالی جزو پروژه های نیمه تمام ورزشی محسوب می شوند.

وی با اشاره به مشکلات سخت‌افزاری که در راه توسعه ورزش‌های آبی در استان وجود دارد، ادامه داد: با توجه به علاقمندی ورزشکاران این رشته ورزشی تلاش بر این است که با این بضاعت کم در سطح استان فعال باشیم.

رئیس هیئت شنا کردستان گفت: متاسفانه استخرهای موجود استاندرد نیستند و نیاز است در راستای احداث استخرهای مناسب گام برداریم.

بصری اظهار داشت: طول استخر ملک‌ نیا سنندج 33 متر است و چون طول مسیر مسابقات شنا مضربی از عدد 100 است عملا امکان برگزاری مسابقه و رکوردگیری مناسب در این استخر وجود ندارد.

وی با قدردانی از زحمات اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: انتظار می رود با حمایت های مالی فدراسیون در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و توسعه ورزش شنا در استان کردستان باشیم.