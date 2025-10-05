به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی‌فیلم، پس از پایان فصل چهارم سریال «بچه مهندس»، مجموعه تاریخی «یوسف پیامبر (ع)» جایگزین آن می‌شود.

سریال «یوسف پیامبر (ع)» به کارگردانی زنده‌یاد فرج‌الله سلحشور روایتی باشکوه از زندگی پیامبری است که از چاه تنهایی تا قصر عزت راهی طولانی را پیمود. یوسف فرزند یعقوب نبی، در کودکی به دست برادرانش به چاه افکنده می‌شود اما سرنوشت او را به دربار مصر می‌برد تا آزمون ایمان، عشق و بخشش را پشت سر بگذارد. این مجموعه داستان رنج و رستگاری انسانی است که رویای کودکی‌اش، روزی به حقیقت می‌پیوندد و نور ایمانش بر تاریکی حسد و گناه غلبه می‌کند.

در این مجموعه بازیگرانی همچون مصطفی زمانی، کتایون ریاحی، محمود پاک‌نیت، لیلا بلوکات، جعفر دهقان، مهوش صبرکن، جهانبخش سلطانی و الهام حمیدی حضور دارند.

سریال «یوسف پیامبر (ع)» از چهارشنبه ۱۶ مهر، هر شب به جز پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه آی‌فیلم می‌رود و بازپخش آن نیز در ساعات ۶ و ۱۴ روز بعد خواهد بود.