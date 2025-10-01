تعهدات درآمدی مسکن باید تا پایان سال به سرانجام برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر ضرورت پیگیری ویژه توافقات انجام‌شده با دستگاه‌های مختلف برای تأمین مسکن در کشور تأکید کرد و با اشاره به گذشت نیمی از سال مالی، گفت: در مدت باقی‌مانده تا پایان سال باید اقدامات لازم انجام شود تا تعهدات به سرانجام برسد. برای پیشبرد برنامه‌ها توجه به عملکرد درآمدی ضروری است تا از اجرای پروژه‌ها عقب نمانیم.

وی با تأکید بر پیگیری موضوعات درآمدی تا حصول نتیجه مطلوب در استان‌ها، افزود: اسفندماه سال گذشته در خصوص پرداخت طلب پیمانکاران از محل ظرفیت تهاتر اراضی، استفاده بهینه‌ای صورت گرفته است. انتظار می‌رود استان‌ها در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند و در صورت وجود مشکل، آن را به سازمان اعلام کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت مولدسازی در استان‌ها تصریح کرد: در بحث مولدسازی ابتدا باید دغدغه‌های حوزه مسکن رفع شود. ما از مولدسازی املاک و اراضی در استان‌ها حمایت می‌کنیم، اما اولویت اصلی ساخت مسکن است.

وی همچنین با بیان اینکه جلسات هیئت مدیره سازمان به صورت منظم برگزار می‌شود، گفت: مصوبات خوبی برای حل مشکلات و پیشبرد امور اتخاذ شده است.

معاون وزیر راه و شهرساری در پایان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و جلب رضایت مردم خاطرنشان کرد: باید دغدغه‌های مردم را حل کنیم و با روی خوش از آن‌ها استقبال کنیم.