به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوریخواه اظهار کرد: دمای هوای مشهد امشب در سردترین ساعات، به ۸ درجه و در گرمترین ساعات، به ۲۳ درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین امروز به طور موقت خیزش و انتقال گردوخاک برای نیمه شرقی استان پیشبینی میشود که در مناطقی از مرکز استان ازجمله مشهد مقدس، افزایش گردوغبار معلق در هوا و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی افزود: از فردا تا پایان هفته، جو بهنسبت پایدار خواهد بود و روند افزایش دما که از روز دوشنبه آغاز میشود، تا پایان هفته ادامه دارد.
