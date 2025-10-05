به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری‌خواه اظهار کرد: دمای هوای مشهد امشب در سردترین ساعات، به ۸ درجه و در گرم‌ترین ساعات، به ۲۳ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین امروز به طور موقت خیزش و انتقال گردوخاک برای نیمه شرقی استان پیش‌بینی می‌شود که در مناطقی از مرکز استان ازجمله مشهد مقدس، افزایش گردوغبار معلق در هوا و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی افزود: از فردا تا پایان هفته، جو به‌نسبت پایدار خواهد بود و روند افزایش دما که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، تا پایان هفته ادامه دارد.