۱۲ سارق در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهر یزد با وصول پرونده ها به پلیس‌آگاهی، مراتب برای پیگیری و کشف سرقت‌ها و شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی طی عملیات های غافلگیرانه و منسجم پلیسی در هفته گذشته، ۱۲ نفر از سارقان دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات و بازجویی های تخصصی بعمل آمده به صراحت به ارتکاب ۳۷ فقره انواع سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.

زارع با اشاره به معرفی سارقان به مراجع قضائی عنوان کرد: همکاری و تعامل شهروندان می تواند نقش بسزایی در آرامش و امنیت جامعه ایفا کند.