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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۶

رییس پلیس آگاهی استان یزد:

۱۲ سارق در یزد دستگیر شدند

۱۲ سارق در یزد دستگیر شدند

یزد- رییس پلیس آگاهی استان یزد گفت: در هفته گذشته ۱۲ سارق در شهر یزد دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در سطح شهر یزد با وصول پرونده ها به پلیس‌آگاهی، مراتب برای پیگیری و کشف سرقت‌ها و شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی طی عملیات های غافلگیرانه و منسجم پلیسی در هفته گذشته، ۱۲ نفر از سارقان دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات و بازجویی های تخصصی بعمل آمده به صراحت به ارتکاب ۳۷ فقره انواع سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.

زارع با اشاره به معرفی سارقان به مراجع قضائی عنوان کرد: همکاری و تعامل شهروندان می تواند نقش بسزایی در آرامش و امنیت جامعه ایفا کند.

کد مطلب 6008553

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    نظرات

    • علی سلیمانی IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 0
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      نیروی انتظامی تشکر ...ولی باید ولشون نکنن میان بیرون دوباره.....
      • رحمان دوست AE ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 1
        باسپاس فراوان🌍وقت بخیرایران انتظامات عزیز🚔🌹 پلیس🚔🚔🚓🌹 نعمت بزرگی ما پلیس رادوست داریم راهزن دزد دستگیرشوند عبرتی شود باید درسی بخوانند تا اَبد فراموش نشود
      • مجتبی IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        کاملا موافقم از قوه قضائیه در خواست داریم قاطعانه عمل کنه
    • علیرضا IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 1
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      مال باخته ها به چیزی میرسن؟؟؟!!!!
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 0
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      باتشکر از نیروی انتظامی
    • بهروز IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 0
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      باتشکر ازحافظان امنیت
    • محمد IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 1
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      خسته نباشید .تشکر از نیرو انتظامی واقعا ما مال باخته گان به چیزی میرسیم دو سال پیش دارایم تو اردکان بردن
      • saeed IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        خدالعنتشون کنه یک عمرعرق بریززحمت بکش اونم توی اوضاع امروزی بعدیک شیرناپاک خورده یک شبه بیچارت میکنه اگرقضادست دزدروقطع میکردشهروکشورودزدهاروی سرشون نمیزاشتن
    • مالباخته بیچاره IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      1 0
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      شهر وندان بجز گزارش به پلیس وارایه مستتندات و شوا هد وصورتجلسه کلانتری ومعاینه محلی از محل سرقت ومعرفی شواهد واقار مالخر دیگه چه کاری باید بکنند
    • مجتبی IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 0
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      با تشکر از ماموران زحمت کش آگاهی کاش این سارقین جوری تنبیه بشن که درس عبرتی بشه براشون و یه دلگرمی برای مردم من دی ماه دو بار منزلم دچار سرقت شده که زیان مالیش به کنار یک ماه آرامش و آسایش نداریم

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