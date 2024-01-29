۱۲ سارق در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا زارع در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقتهای متعدد در سطح شهر یزد با وصول پرونده ها به پلیسآگاهی، مراتب برای پیگیری و کشف سرقتها و شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی طی عملیات های غافلگیرانه و منسجم پلیسی در هفته گذشته، ۱۲ نفر از سارقان دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.
وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات و بازجویی های تخصصی بعمل آمده به صراحت به ارتکاب ۳۷ فقره انواع سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.
زارع با اشاره به معرفی سارقان به مراجع قضائی عنوان کرد: همکاری و تعامل شهروندان می تواند نقش بسزایی در آرامش و امنیت جامعه ایفا کند.
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