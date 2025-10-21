  1. استانها
میز خدمت بازرس کل گیلان در ماکلوان برگزار شد

فومن - بازرس کل گیلان به همراه مدیران کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی با حضور در ماکلوان میز خدمت برگزار کرده و مشکلات ناشی از اجرای طرح هادی در این شهر را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بعد از ظهر سه شنبه با همراهی معاونین و سربازرسان بازرسی کل با سفر به شهر ماکلوان شهرستان فومن، میز خدمت مردمی برپا کردند تا از نزدیک مشکلات و درخواست‌های مردم این منطقه را بررسی کنند.

بازرس کل گیلان در ادامه و بعد از برگزاری میز خدمت در مسجد جامع ماکلوان، از برخی مناطق شهر که دارای بیشترین شکایت به دلیل وجود طرح هادی بودند بازدید به عمل آورد.

در این سفر، مدیران کل راه وشهرسازی و منابع طبیعی استان نیز بازرس کل را همراهی می‌کردند و از نزدیک مشکلات بوجود آمده و شکایات مردم محلی را مورد بررسی قرار دادند.

بازرس کل استان گیلان با انتقاد از وضعیت اجرای طرح هادی در این منطقه گفت: طرح هادی فی نفسه بسیار مفید است اما بی تدبیری برخی مدیران و نحوه اجرا آن باعث اعتراضات زیادی از طرف مردم شده است که با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که بیشتر اعتراضات مردم به حق بوده است.

