خبرگزاری مهر - مجله مهر: امروز یکی از خبرهای مهم در حوزه اقتصاد به خبر حذف ۴ صفر از واحد پول ملی بود. برای همین هم اگر امروز صفحه گوشی و کانالهای خبری در پیامرسان‌ها را چک می‌کردید حتما با این خبر رو به رو می‌شدید:«نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب کردند. این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب شد. » خبری که سالهای پیش مشابه‌اش با عنوان حذف سه صفر بارها مطرح ‌شد اما هیچ گاه به تصویب نهایی و مرحله اجرایی نرسید؛ اما در ادامه خبرهای امروز گفته شد واحد پول ملی همچنان ریال باقی می‌ماند. «قران» به‌عنوان جزء فرعی ریال تعیین می‌شود و حذف چهار صفر از پول ملی به‌صورت تدریجی و با اطلاع‌رسانی انجام می‌شود؛ حتی در تکمیل این خبرها رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفت:«مردم نباید هیچ گونه نگرانی خاصی در این زمینه داشته باشند. هدف این طرح، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.» او اضافه کرد علاوه بر این چنین تجربه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده. خبری که حالا باید دید که درصورت تصویب به مرحله اجرا خواهد رسید یا نه. نکته قابل توجه در تصویب چنین طرحی این است که به صورت مستقیم در سبک زندگی مردم تغییر ایجاد خواهد کرد برای همین از الان خیلی‌ها با شنیدنش دست به گوشی شدند و در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آن واکنش نشان دادند واکنش‌هایی که برخی‌شان بوی شوخی و بعضی دیگر بوی انتقاد می‌داد.

در تلخ‌ترین و سخت‌ترین شرایط همیشه عده‌ای ایرانی شوخ و بانمک در فضای مجازی هستند که با نظرات و پست‌هایشان شبکه‌های اجتماعی را تعدیل و تلطیف می‌کنند تا شما حتی در سخت‌ترین شرایط هم مجبور به لبخند زدن باشید. مثلا یکی از کاربران در واکنش به این خبر نوشت: از بانک تماس گرفتن گفتن صد هزار تومن بریز به حسابت، چهار تا صفر از پول ملی کم کنیم بدهکار میشی.

علاوه بر این برخی دیگر از کاربران هم با خبر حذف چهار صفر ترجیح دادند همچنان به شوخی‌های بین نسلی بپردازند و از این بگویند که دیگر با این اتفاق دست و بال پدربزرگ‌ها را برای مقایسه قیمت در دوران فعلی و دوران خودشان می‌بندند.

اما در این بین گروه دیگر بودند که کنار شوخی با خبر حذف چهار صفر از واحد پولی کشور از دلگیری و دلخوری خودشان هم با زبان طنز و گاهی تلخ حرف زدند مثلا یکی از کاربران نوشت:«خدا رو شکر الان دیگه دلار می‌شه ۱۰ تومن و یه بار دیگه میتونه برسه به ۱۰۰ هزار تومن»

اما بعضی‌های دیگر زبان نرم و شوخی را کنار گذاشتند و ترجیح دادند با زبان تحلیل و استدلال به انتقاد مستقیم از این طرح بپردازند و بگویند که این کار چیزی جز پاک کردن صورت مسئله نیست چه بسا که این طرح در کشورهایی که با معضل تورم رو به رو بوده‌اند هیچ نتیجه خاصی و مثبتی را به همراه نداشته است.