طاهری آکردی: نظارت همگانی مسئولانه، راه حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سالانه دبیران و کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر صبح امروز برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر را فراتر از یک وظیفه دینی، یک فریضه و همه چیز دانست و بیان کرد: متأسفانه در جامعه ما نگاه منفی به این امر الهی وجود دارد، آنچه که باعث نشاط جامعه است، متأسفانه در جامعه نتوانست آن‌گونه که باید پیاده شود.

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را تجلی نظارت همگانی در کنار نظارت دولت معرفی کرد و افزود: امروز بسیاری از کشورهای غربی به مشارکت اجتماعی در نظارت بر دولت افتخار می‌کنند. حکمرانی دینی، ۱۴۰۰ سال پیش، نه بخشی از جامعه، که همه جامعه را ملزم کرده بر حاکمیت نظارت کند.

رئیس ستاد، رفتارهای اشتباه و برخی موضع‌گیری‌های سیاسی را از دلایل عدم همراهی برخی دولتمردان برشمرد و گفت: نتوانستیم این وظیفه را آن‌گونه که باید انجام دهیم.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر این موضوع تأکید کرد که اگر مردم متوجه می‌شدند این فریضه چقدر در زندگی‌ها تاثیرگذار است، هرگز آن را رها نمی‌کردند.

وی بی‌تفاوتی را آفت جامعه دانستند و شرط مسلمان بودن را توجه به جامعه عنوان کرد.

طاهری آکردی با بیان این که امروز افتخار داریم که به عنوان سربازان امام حسین برای احکام خدا در زمین تلاش کنیم، توضیح داد: احکام خدا صرف نماز و روزه و حجاب نیست؛ اینها در زمان امام حسین وجود داشت. آنچه امام حسین را به میدان آورد، این بود که تمام این اعمال اگر ولایت خدا نباشد، طاغوت است.

وی با اشاره به پیام آیت‌الله العظمی نوری همدانی، به بیان هدف آفرینش پرداخت: خداوند انسان را آفرید تا به کمال مطلق برسد و خلیفه او در زمین باشد. برای هموار کردن این مسیر، خداوند عقل را داده و بعد ۱۴ معصوم را فرستاده تا این حکمرانی الهی محقق شود.

طاهری آکردی در خاتمه، با تأکید بر مفهوم انتظار فرج، خاطرنشان کرد: انتظار، این نیست که من صبر کنم تا امام زمان جامعه را بسازد. این مرگ است. منتظر واقعی کسی است که اول خودش را بسازد، بعد برود سراغ ساختن جامعه. باید صالح باشیم، اما فقط صالح بودن کافی نیست؛ باید مصلح هم باشیم.

وی با اشاره به تأثیرگذاری تدریجی و مدارا در کار فرهنگی، از حضار خواست لوازم این راه را فراهم کنند و کم نیاورند و خود را برای مسیری که امام حسین طراحی کردند آماده سازند.