به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی ظهر پنجشنبه در همایش علمی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» که در قم برگزار شد، با تشریح دو جریان فکری و تمدنی در طول تاریخ گفت: یکی از این جریانها بر مبنای انسانمحوری و ناسیونالیسم عقلمحور بنا شده و دیگری بر پایه آموزههای دینی و الهی است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) داد: زمانی که مکتب انسانمحوری بهصورت نظاممند شکل گرفت، اندیشه «هیومنیسم» در جهان غرب گسترش یافت و انسان به جای خدا در محور هستی قرار گرفت. در این چارچوب، ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیز به خواست و اراده انسان وابسته شد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به پیامدهای گسترش این مکتب اظهار کرد: آموزههای مدرن نظیر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بر آزادی مطلق فردی تأکید دارند و نتیجهی چنین نگرشی، حذف نقش دین از عرصه عمومی است.
وی افزود: در جامعهای که انسانمحوری مبنا قرار گیرد، آموزههای وحیانی جایگاه خود را از دست میدهند و پیامد آن بروز فردگرایی، بی تعهدی اجتماعی و فروپاشی پیوندهای جمعی است.
طاهری آکردی در ادامه با اشاره به نقش حرکتهای دینی در بیدارسازی جوامع گفت: واقعه عاشورا نمونهای برجسته از حرکت تمدنی است که میتواند جامعه را در ابعاد اخلاقی، سیاسی و فرهنگی متحول سازد.
وی افزود: آموزههای عاشورایی، بهویژه ایستادگی امام حسین (ع) در برابر ظلم، الگوی مقاومت و اخلاق اجتماعی را تقویت میکند و بستر شکلگیری «حکومت آرمانی» را فراهم میآورد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تبیین دو رویکرد تاریخی در سیاست اسلامی گفت: در سیره امامان معصوم (ع) هم آرمانگرایی و هم واقعگرایی مشاهده میشود. آرمانگرایی، حرکت بهسوی ارزشهای الهی است و واقعگرایی، شناخت شرایط اجتماعی و تعامل حکیمانه با آن.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد: امام حسن (ع) نماد واقعگرایی دینی و امام حسین (ع) نماد آرمانگرایی انقلابیاند و هر دو در یک مسیر حرکت میکردند، اما با تاکتیکهای متفاوت.
طاهری اکردی افزود: جمهوری اسلامی ایران ادامه همین خط فکری است؛ حرکتی مبتنی بر آرمانهای الهی در عین درک واقعیتهای اجتماعی.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وضعیت تمدن غرب گفت: تمدن مدرن غرب، با محوریت اومانیسم، خدا را از زندگی بشر حذف کرده و انسان را معیار نهایی همه ارزشها قرار داده است. نتیجه این روند، پیدایش نظامهای فکری سکولار و فردگراست که انسان را در چرخه مصرف، لذت و سود شخصی گرفتار کردهاند.
وی افزود: تمدن غرب به ظاهر از آزادی سخن میگوید، اما این آزادی از مسئولیت تهی شده و انسان را از حقیقت وجودی خود جدا ساخته است. در نگاه دینی، آزادی با تعهد و مسئولیت الهی معنا مییابد.
طاهری آکردی در ادامه با تأکید بر نقش بنیادین زن در تربیت تمدنی گفت: زن در اندیشه اسلامی تنها نقش عاطفی ندارد؛ بلکه محور تربیت انسانی و انتقال ارزشهای الهی است. اگر زن جایگاه خود را بهعنوان مربی نسلها بشناسد، جامعهای ساخته میشود که در آن آزادی با ایمان و کنشگری با ارزش همراه است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: بسیاری از بحرانهای فرهنگی و اخلاقی غرب، نتیجه تضعیف نهاد خانواده و کنار گذاشتن نقش تربیتی زن است. تمدن اسلامی بدون بازسازی جایگاه خانواده و مادر، امکان پایداری ندارد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تبیین مفهوم آزادی در اسلام اظهار کرد: اسلام انسان را آزاد و در عین حال مسئول میخواهد. انسان مؤمن در نگاه دینی، در چارچوب ارزشهای الهی آزاد است و این آزادی، زمینه رسیدن به مقام «خلیفةاللهی» را فراهم میکند.
وی ادامه داد: آزادی بدون مسئولیت، به بی تعهدی و هرجومرج اخلاقی منجر میشود، اما آزادی در چارچوب ایمان، انسان را به سوی تعالی و عدالت اجتماعی سوق میدهد.
طاهری آکردی با اشاره به ضرورت شکلگیری تمدن نوین اسلامی گفت: پیشرفت یک جامعه تنها با ابزار نظامی یا رشد فناوری حاصل نمیشود، بلکه به مقاومت فرهنگی و معرفتی نیاز دارد. باید در برابر موج مفاهیم وارداتی مانند اومانیسم، فردگرایی و لذتگرایی، گفتمان عدالتمحور و معنویتگرا را تقویت کرد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: حرکت تمدنی امروز امت اسلامی از ایران آغاز شده اما متعلق به همه ملتهای مؤمن و عدالتخواه است. تنها با بازگشت به ایمان، عقلانیت و کنشگری مسئولانه میتوان تمدن اسلامی را احیا کرد و در برابر فروپاشی معنوی تمدن غرب ایستاد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به سوءاستفاده اندیشکدههای غربی از مفاهیم مهدوی گفت: آموزههایی مانند خدا، مهدی و عاشورا در سالهای اخیر در فضای فکری غرب بازتولید و تحریف شدهاند.
وی افزود: ضعف ما در تبیین علمی و تمدنی مهدویت سبب شده دشمنان این مفاهیم را مصادره و به نفع نظام فکری خود تفسیر کنند.
طاهری آکردی با اشاره به بازههای تاریخی و برنامهریزی فکری غرب در مواجهه با اندیشه مهدویت اظهار کرد: نخستین دوره این تقابل از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ آغاز شد و مرحله دوم از ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۱ ادامه خواهد داشت؛ دورهای که به گفته وی، میدان اصلی تقابل معرفتی و تمدنی میان غرب سکولار و جهان اسلام خواهد بود.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: آینده تمدن اسلامی در گرو بازگشت به ایمان، عقلانیت و مسئولیت اجتماعی است و اگر جامعه اسلامی بتواند میان آرمانگرایی الهی و واقعگرایی اجتماعی توازن برقرار کند، تمدن نوین اسلامی نهتنها در برابر بحران معنوی غرب خواهد ایستاد، بلکه الگویی جهانی برای آزادی، عدالت و اخلاق انسانی ارائه خواهد داد.
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