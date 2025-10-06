ثبت نام اولیه ایران در ۱۲ رشته بازی های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست فدراسیون و انجمن های کاندیدای اعزام به ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ (اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در محل کمیته برگزار شد.

آرش فرهادیان سرپرست کاروان اعزامی به این بازهای اعلام داشت: این نشست ها بطور اختصاصی با مسئولین هر رشته با حضور دکترمهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به ناگویا، محمد رضا محزون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و مدیران کمیته ملی المپیک برگزار و به بررسی وضعیت رشته های مختلف پرداخته شد.

وی افزود: البته ما در ۱۲ رشته ثبت نام اولیه را انجام داده ایم ولی تا آذرماه امسال که کمیته برگزار کننده بازی ها معین کرده، تعداد رشته و نفرات اعزامی نهایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس داده های مرکز نظارت کمیته و همچنین صحبت های خود مسئولین فدراسیون های دعوت شده شرایطشان مورد بررسی قرار گرفت و به غیر از یک یا دو رشته که خود مسئولین آن و کارشناسی مرکز نظارت شانسی برای کسب مدال نداشتند، دیگر رشته ها شرایط اولیه شان برای حضور در این بازیها مهیا شد.

فرهادیان تصریح کرد: در واقع برخی رشته ها حضورشان در بازی های آسیایی ساحلی سانیا قطعی شده ولی برخی رشته ها نیز اگر چه ثبت نام اولیه صورت گرفته است ولی حضورشان منوط به کسب نتایج مطلوب در رقابت های پیش رو تا آذرماه دارد که اگر بتوانند در رقابت هایی که دارند بر روی سکو بروند، پس از کارشناسی نهایی برای شرکت در بازی های ساحلی تصمیم گیری نهایی صورت خواهد گرفت چرا که هدف ما اعزام رشته هایی است که بتوانند روی سکو بروند.

در این نشست ها رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، عاطفه اسلامیان(مدیر بین الملل)، مرتضی ضرابی(مدیر پشتیبانی و تدارکات)، حمید سلامی(مدیر تشریفات) و محمود عبدالهی(مدیر روابط عمومی) نیز حضور داشتند.