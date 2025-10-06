  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

قهرمانی: اجازه افزایش فشار اقتصادی توسط سودجویان داخلی را نمی‌دهیم

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در شرایطی که دشمن با تحریم و فشار اقتصادی قصد تضعیف روحیه ملت را دارد نباید اجازه دهیم سودجویان داخلی با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان مقتدر و همکاران قضایی و اجرایی استان، ضمن قدردانی از هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: امروز در جبهه‌ای قرار گرفته‌ایم که دشمن آن، سوءاستفاده‌گران و محتکران بازار هستند؛ جبهه‌ای که مقابله در آن، کمتر از جهاد در میدان‌های دیگر نیست. انتظار ما این است که با همان غیرت و تعهدی که در طرح‌های مختلف نشان داده‌اید، این رزمایش نیز با اثربخشی و قاطعیت کامل اجرا شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی تخلفات هدف‌گذاری‌شده در این طرح افزود: در این عملیات، سه تخلف اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست، عدم ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی تا یک‌چهارم ارزش موجودی انبار برای آن در نظر گرفته شده است؛ دوم، ثبت اطلاعات نادرست یا غیرواقعی در سامانه، که آن هم بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف و مشمول جریمه است و سوم، احتکار کالاهای ثبت‌شده و عدم عرضه به بازار که مصداق بارز تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظم اقتصادی کشور است.

قهرمانی اضافه کرد: علاوه بر این موارد، سایر تخلفات از جمله قاچاق کالا نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد؛ تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم قوه قضاییه، دادستان کل کشور و فرمانده کل انتظامی کشور، همگی بر برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی است و این طرح در همین راستا اجرا می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات اجرایی رزمایش گفت: در این طرح، ۲۰ تیم عملیاتی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، پلیس، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف با محوریت پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شده‌اند. این تیم‌ها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، ماموریت دارند تا تمامی انبارها را بازرسی و هرگونه تخلف احتمالی را مستندسازی و به مراجع قانونی گزارش کنند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح تنها به مرکز استان محدود نیست، خاطرنشان کرد: این رزمایش از بندرعباس آغاز شده و به‌صورت مرحله‌ای در تمامی شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد؛ هدف ما ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوداگری و حمایت از حقوق عامه مردم است.

قهرمانی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن با تحریم و فشار اقتصادی قصد تضعیف روحیه ملت را دارد، نباید اجازه دهیم سودجویان داخلی با رفتارهای غیرقانونی، این فشار را دوچندان کنند. دستگاه قضایی و انتظامی با همکاری سایر نهادها با قاطعیت در برابر این تخلفات خواهند ایستاد تا امنیت اقتصادی مردم حفظ شود.

وی تاکید کرد: برخورد با احتکار و پنهان‌کاری در انبارها، صرفاً یک اقدام نظارتی نیست، بلکه گامی در جهت اجرای عدالت اقتصادی و صیانت از اعتماد عمومی است. ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مردم، این طرح الگویی موفق برای سراسر کشور خواهد بود.

