فرماندار زرند: طرح تثبیت شن های روان اطراف خط آهن سیریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همت ایزدی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: این پروژه برای ایمن سازی حمل و نقل ریلی و توسعه اقتصادی منطقه اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: تثبیت شنهای روان در محور حیاتی راه آهن سیریز زرند با سرمایهگذاری 30 میلیارد تومانی و با مشارکت شرکت راه آهن، در مدت زمان 3 سال اجرا میشود که با تثبیت شنهای روان و کاشت انواع گونه های تاغ، طغیان شنهای روان که همواره تهدید جدی برای شریان ترابری ریلی این منطقه محسوب میشد مهار می شود.
مدیرکل منایع طبیعی استان کرمان نیز در خصوص اعتبار و جزئیات فنی این طرح گفت: موضوع شنهای روان و راهآهن در استان کرمان یک چالش جدی است.
علیرضا ابوالحسنی، افزود: در این راستا اداره منابع طبیعی استان کرمان در سنوات گذشته پروژههای مختلفی برای تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق یزدانآباد و سیریز شهرستان زرند اجرا کرده است.
رئیس راه آهن زرند نیز با اشاره به خسارات شن های روان به خطوط ریلی حوزه سیریز از تلاشهای ارزنده فرماندار و همکاری مدیرکل منابع طبیعی در اختصاص اعتبار در این حوزه قدردانی کرد.
محمد منصوری، افزود: با اجرای این طرح گام ارزشمندی در ایمن سازی خطوط ریلی حوزه شهرستان زرند برداشته می شود.
