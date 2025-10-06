  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

زمان مصاحبه معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص علمی کاربردی اعلام شد

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌محل‌های دارای شرایط خاص دانشگاه علمی کاربردی جهت اجرای فرآیند ارزشیابی (مصاحبه) فردا سه شنبه با مراکز آموزشی مرتبط تماس گرفته و یا حضوری مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: نتایج معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌محل‌های دارای شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۴، در پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده می‌باشد.

نعمتی در ادامه اظهار داشت: معرفی‌شدگان می‌بایست برای اطلاع از زمانبندی، محل انجام ارزشیابی (مصاحبه) و مدارک مورد نیاز، روز سه شنبه ۱۵ مهرماه با مرکز آموزشی مرتبط با رشته‌محل اعلام شده تماس گرفته و یا به صورت حضوری به مرکز مربوطه مراجعه نمایند.

وی افزود: نشانی و شماره تماس مراکز آموزشی در جدول شماره ۵ دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ درج شده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: پس از انجام ارزشیابی، نتیجه نهایی پذیرش این دسته از داوطلبان متعاقباً از طریق پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

زهرا سیفی

