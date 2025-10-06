به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: نتایج معرفیشدگان چند برابر ظرفیت کدرشتهمحلهای دارای شرایط خاص (تعهد اشتغال) پذیرش دورههای کاردانی فنی، کاردانی حرفهای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته مهرماه سال ۱۴۰۴، در پرتال اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده میباشد.
نعمتی در ادامه اظهار داشت: معرفیشدگان میبایست برای اطلاع از زمانبندی، محل انجام ارزشیابی (مصاحبه) و مدارک مورد نیاز، روز سه شنبه ۱۵ مهرماه با مرکز آموزشی مرتبط با رشتهمحل اعلام شده تماس گرفته و یا به صورت حضوری به مرکز مربوطه مراجعه نمایند.
وی افزود: نشانی و شماره تماس مراکز آموزشی در جدول شماره ۵ دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ درج شده است.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: پس از انجام ارزشیابی، نتیجه نهایی پذیرش این دسته از داوطلبان متعاقباً از طریق پرتال اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود.
