به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سمرقندی صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از خودروی مجهز آتش نشانی جدید و تجلیل از آتش نشانان با اشاره به افزایش چشمگیر آتش‌سوزی‌های شهری در تابستان امسال، نوسانات گسترده برق و مصرف بالای انرژی در فصل گرما را از مهم‌ترین دلایل این حوادث عنوان کرد.

وی گفت: امسال در نیمه نخست تابستان شاهد رشد چشمگیر آتش‌سوزی‌های ناشی از برق بودیم که متأسفانه سهم عمده‌ای از حوادث شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه نوسانات گسترده برق و افزایش مصرف در ماه‌های گرم سال، زمینه‌ساز حوادث متعدد بوده، اظهار داشت: تنها در بخش تجاری، بیش از ۴۵ مورد حریق ناشی از برق ثبت شده که رقم قابل توجهی است.

سمرقندی با هشدار نسبت به خطرات ناشی از خودروهای برقی در پارکینگ‌های منفی، افزود: متأسفانه هنوز هیچ راهکار فنی، استاندارد و قابل استنادی برای استقرار ایمن خودروهای برقی به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه مانند هتل‌ها تدوین نشده است. به‌عنوان نمونه، در یکی از پارکینگ‌های ساختمان‌های مرتفع شهر، بارها با چالش ایمنی مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: با دستور فرماندار و هماهنگی با شهرداری، اقدامات منسجمی برای رفع این چالش‌ها آغاز شده و امیدواریم با توسعه تجهیزات و آموزش، از بروز حوادث جدی جلوگیری شود.

رئیس آتش‌نشانی نوشهر با اشاره به چالش‌های دیگر این سازمان در فصل تابستان گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل، ضعف در پاکسازی فضای سبز و خطرات ناشی از آن است. بسیاری از تجهیزات موردنیاز برای این عملیات به‌شدت افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال، تجهیزاتی که پیش‌تر حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشتند، امروز بالغ بر ۲۰ میلیون تومان هزینه دارند.

سمرقندی همچنین از افزایش چشمگیر تماس‌های مردمی به دلیل قطع برق و گیر کردن در آسانسورها خبر داد و تصریح کرد: امسال به‌طور متوسط روزانه ۶ تا ۷ مورد عملیات امداد مربوط به آسانسور داشته‌ایم که فشار زیادی به نیروهای ما وارد کرده است.

وی در پایان با اشاره به یکی از عملیات‌های خاص نیروهای آتش‌نشانی نوشهر گفت: اخیراً موردی مربوط به خارج‌سازی انگشتر از انگشت یکی از شهروندان داشتیم که با تلاش شبانه‌روزی همکاران، با موفقیت انجام شد؛ این‌گونه اقدامات هرچند کوچک، اما در جهت حفظ سلامت و رضایت شهروندان، برای ما بسیار ارزشمند است.