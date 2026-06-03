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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

افزایش ۴ درصدی بارنامه‌های صادره در استان سمنان؛ رشد ۳۳ درصدی عوارض

افزایش ۴ درصدی بارنامه‌های صادره در استان سمنان؛ رشد ۳۳ درصدی عوارض

سمنان- معاون اداره کل راهداری سمنان از افزایش چهار درصدی تعداد بارنامه‌های صادره در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این در حالی است که میانگین کشوری جابه‌جایی کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با تاکید به افزایش چهار درصدی بارنامه های صادره در استان طی سال جاری در مقیاس با مدت مشابه سال قبل، افزود: این افزایش نشانه پویایی صنعت حمل و نقل استان سمنان است.

وی با تقدیر از نقش رانندگان در جا به جایی کالا، بیان کرد : فعالان حوزه حمل و نقل با تمام توان برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم به ویژه ایام جنگ پای کار حضور دارند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان سمنان از ارتقا چهار درصد میزان تناژ کالا جا به جا شده در استان خبر داد و یادآور شد: این در حالی که میانگین کشوری در همین بازه منفی پنج درصد بوده است.

پارسا به پشتیبانی شرکت های حمل و نقل و روحیه جهادی آن ها در خدمت رسانی به مردم اشاره داشت و ادامه داد: این آمارها حاکی از تاب آوری صنعت حمل و نقل جاده ای استان سمنان است.

وی افزود: عوارض جا به جایی کالا طی دو ماهه اخیر نیز با رشد ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان سمنان همراه بوده است.

کد مطلب 6848798

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