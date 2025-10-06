سلطانی: حقانیت راه ایران امروز برای جهان روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در مشهد با اشاره به سابقه دیرینه دشمنی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: ملت ایران از سال ۴۲ تاکنون در خط مقدم نبرد با استکبار جهانی ایستاده و حقانیت این مسیر امروز برای جهانیان آشکار شده است.

رئیس ستاد ۱۳ آبان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد، بیان کرد: این دشمنی از امروز و دیروز نیست، بلکه از سال ۱۳۴۲ و حتی پیش از آن آغاز شده است؛ از همان روزی که امام امت ندای «نه شرقی، نه غربی، استقلال و آزادی» را بلند کرد، استکبار جهانی کینه ملت ایران را در دل گرفت.

وی افزود: امروز تاریخ گواهی می‌دهد ملت ایران از آغاز در مسیر حق ایستاده و آن‌که خود را مدافع آزادی می‌نامید، دشمن انسانیت از آب درآمده است.

سلطانی ادامه داد: آن روز که امام خمینی(ره) فریاد «آمریکا شیطان بزرگ است» را سر داد، بسیاری باور نکردند؛ اما امروز جهان با چشم خود شاهد است که استکبار ــ که نماد آن آمریکا و یکی از بازیگران اصلی آن رژیم صهیونیستی است ــ چه‌ میزان ظلم، خون‌ریزی و فساد در زمین به‌بار آورده است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان خراسان رضوی گفت: این اقدامات تکان‌دهنده با دست پلید استکبار جهانی انجام می‌شود و ملت ایران از سال ۴۲ تاکنون در خط مقدم نبرد با دشمنان بشریت ایستاده است و هرچه می‌گذرد، حقانیت این راه برای جهانیان روشن‌تر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر حقیقت پنهان نیست؛ آنچه ایران سال‌ها پیش گفت، دنیا امروز دریافته که آمریکا و رژیم صهیونیستی نه‌تنها دشمن ایران، بلکه دشمن عدالت، صلح و انسانیت هستند.