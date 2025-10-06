امام جمعه پرند:حتی یک مدرسه تک شیفت در پرند وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام اسماعیل کاظمی، با بیان اینکه بر اساس شمار کنتورهای برق خانگی، جمعیت این شهر بیش از ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر برآورد میشود، اظهار داشت: برای چنین جمعیتی تنها کمتر از پنج سوله ورزشی فعال وجود دارد، در حالی که سرانه مورد نیاز بالای ۱۵ مجموعه ورزشی است.
امام جمعه پرند افزود: ضعف در امکانات ورزشی بهطور مستقیم بر آسیبهای اجتماعی اثرگذار است و این ناترازی بهوضوح در پرند دیده میشود.
کاظمی در ادامه به وضعیت درمان اشاره کرد و گفت: شهری با این حجم جمعیت، عملاً درمانگاه دولتی ندارد، تنها چهار مرکز درمانی در پرند وجود دارد که یکی از آنها متعلق به سپاه است و با استقبال مردم روبهرو است، اما همه بیمهها را پوشش نمیدهد.
وی ادامه داد: پرند شهری کارگری است و با وجود اینکه کارگران سالها حق بیمه پرداختهاند، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون حتی یک مرکز خدمات اولیه درمانی در این شهر ایجاد نکرده است.
کاظمی درباره سرانه آموزشی شهر نیز هشدار داد و تصریح کرد: امروز تراکم دانشآموزی در پرند بالای ۳۸ نفر در هر کلاس است؛ تراکمی که هیچگونه تناسبی با استانداردهای آموزشی و تربیتی ندارد، اکنون حدود ۴۰ هزار دانشآموز در پرند مشغول تحصیل هستند و حتی یک مدرسه تکشیفت در شهر وجود ندارد.
کاظمی گفت: شرکت عمران در حال ساخت ۱۵ مدرسه است و طبق دستور استاندار، ۹ مدرسه دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد، اما با توجه به رشد روزافزون جمعیت این تعداد همچنان پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
امام جمعه پرند همچنین به وضعیت مساجد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ مسجد و چند حسینیه در پرند وجود دارد که بههیچوجه متناسب با جمعیت نیممیلیونی شهر نیست. برخی ساکنان مجبورند ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با خودرو طی کنند تا به نزدیکترین مسجد برسند.
وی افزود: پرند حتی مصلای نماز جمعه ندارد و نماز جمعه در مسجد جامع امام علی (ع) اقامه میشود. امید است با پیگیریهای صورتگرفته، ساخت مصلا و توسعه مساجد در اولویت برنامههای شرکت عمران قرار گیرد.
