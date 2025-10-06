  1. جامعه
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم در تهران

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شمال تهران به اتهام نگهداری و حمل سلاح گرم و همچنین تهدید شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پایگاه یکم پلیس اطلاعات، خبری را در خصوص فعالیتهای مجرمانه یکی از اراذل و اوباش شمال تهران و تهدید شهروندان با سلاح گرم دریافت کرده و برای دستگیری متهم که پس از اقدام مجرمانه متواری شده بود، آغاز کردند.

بنابراین گزارش تحقیقات پیرامون شناسایی مخفیگاه وی آغاز شد و مشخص شد که وی از یکی از شهرستان های جنوبی کشور، سلاح گرم خریداری کرده و ضمن تهدید شهروندان محله سکونتش اقدامات مجرمانه دارد.

در تحقیقات تکمیلی مخفیگاه متهم در محله فرشته ،تهران شناسایی شد و با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

گفتنی است؛ متهم طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه نیز چهار قبضه سلاح کرم و سه خشاب ،فشنگ کشف که پرونده ضمیمه شده و برای بررسیهای بیشتر به دادسرا ارجاع شد.

