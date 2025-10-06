صادق: ورود بنیاد مسکن به کارگزاری‌ تجربه موفقی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر ضرورت پایبندی به آرمانهای امام خمینی (ره) در حل مسائل مسکن تأکید کرد و گفت: اگر به سال ۱۳۵۸ بازگردیم، باید مروری داشته باشیم بر اقدام تاریخی امام خمینی (ره) و نگاه بلند و آیندهنگرانه ایشان. در آن سال انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده بود، کشور بلافاصله درگیر جنگ شد و شرایط بسیار بغرنجی بر کشور حاکم بود.
وی افزود: شرایط آن زمان اساساً با شرایط امروز، با وجود تمام تحریمهای ظالمانه، قابل مقایسه نیست. در میانه جنگ، امام خمینی (ره) با درایت خاص خود اقدام به ایجاد بنیادهایی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و بنیاد مسکن کرد.
صادق بیان کرد: علت شکلگیری این بنیادها در اندیشه امام خمینی (ره) آن بود که پاسخگویی به مطالبات قشر مستضعفان باید در اولویت نظام قرار گیرد. اوج تدبیر بنیاد مسکن در این نیست که صرفاً نهادی برای ساخت روستایی و اقشار محروم بسازه نیست.
وی ادامه داد: هرچند حساب صد امام (ره) و اساسنامه بنیاد مسکن به روشنی وظایف این نهاد را مشخص کرده است، اما فلسفه وجودی بنیاد تنها در ساخت مسکن روستایی و محرومان خلاصه نمیشود، بلکه یک زنجیره کامل را دربر میگیرد؛ از تهیه طرحهای توسعه روستایی گرفته تا تولید مصالح و شکلگیری شرکتهایی که بتوانند ساختوساز را پشتیبانی کنند و در ادامه ورود به حوزه مدیریت بحرانهای طبیعی.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اکنون باید بررسی کنیم که پس از گذر زمان، تا چه اندازه در همان مسیر مأموریتی که از ابتدا برای بنیاد مسکن تعریف شد حرکت کردهایم و تا چه میزان پاسخگوی مطالبات موجود بودهایم. ما با کشوری پهناور و جمعیتی گسترده روبهرو هستیم؛ جمعیتی که بخشی در روستاها و بخشی در شهرها زندگی میکنند و هر دو گروه مستحق خدماترسانیاند. نوع خدماترسانی و کیفیت ارائه خدمات به مردم، موضوعی است که باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن استقلال دارد، اظهار کرد: برای بنیاد مسکن مأموریتهای ویژه و مستقلی برای آن تعریف شده است. بنیاد مسکن زمانی میتواند خدمات واقعی را با سرعت و بهترین کیفیت به اقشار هدف خود ارائه دهد که استقلال خود را حفظ کند و در تصمیمگیریها با اختیار عمل کند.
صادق با اشاره به نقش بنیاد مسکن در توسعه روستاها و شهرهای کوچک، بر لزوم بازنگری در طرحهای هادی روستایی و تقویت سیاستهای سکونت پایدار تأکید کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین گامهایی که بنیاد مسکن طی سالیان سال آن را با جدیت دنبال کرده، تهیه طرحهای هادی روستایی است و یکی از مطالبات اصلی مردم در سفرهای استانی، بازنگری در طرحهای هادی روستایی بوده است.
وی ادامه داد: امیدوارم بازنگری طرح هادی روستایی با محوریت خود روستاییان و با سرعت بیشتری انجام شود تا ضمن حفظ هویت محلی، سکونت پایدار و توسعه خدمات پشتیبان نیز محقق شود.
صادق تصریح کرد: هدف اصلی این است که زمینهای آماده ساخت در اختیار مردم قرار گیرد؛ نه زمینهایی صرفاً برای رفع تکلیف قانونی. زمین باید قابلیت ساخت واقعی داشته باشد تا پاسخگویی واقعی به نیاز مردم انجام شود و مردم گرفتار فرآیندهای ناقص و بیثمر نشوند.
وی یادآور شد: البته در برخی شهرها ورود بنیاد مسکن به ساختوساز بهعنوان کارگزار، تجربه موفقی نبوده است؛ چراکه در مواردی موجب بروز چالشهایی با مردم و ناتمام ماندن برخی پروژهها شد.
بنیاد مسکن باید ماموریت خود را بر دهکهای یک تا پنج متمرکز کند
وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: بنیاد مسکن در تعامل و همافزایی با وزارت راه و شهرسازی باید مسیر فعالیت خود را بهدرستی تعریف کند. هرچند مشکلات گذشته در حال حلوفصل است. بنیاد مسکن باید مأموریت خود را بر تأمین مسکن محرومان و دهکهای یک تا پنج متمرکز کند؛ چراکه این رسالت اصلی و بنیادین این نهاد انقلابی است.
