درس «اصول و مبانی مدیریت خطر» برای دانشجویان ورودی جدید الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی درباره مصوبه هفتاد و هفتم خود تاکید کرد: درس دو واحدی «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» صرفا برای دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و به بعد کلیه رشته‌های علوم پزشکی الزامی است.

در این مصوبه آمده است: «پیرو ابلاغیه شماره ۵۲۶/۵۰۰ مورخ ۶ دیماه ۱۳۹۹ درباره مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ مبنی بر ارائه دو واحد نظری درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته‌های علوم پزشکی» موضوع بند الف ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ جهت اجراء ابلاغ می‌شود.

جهت جلوگیری از افزایش طول تحصیل دانشجویان، در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ مصوب شد، صرفا دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و به بعد کلیه رشته‌های علوم پزشکی ملزم به گذراندن این درس هستند.

با توجه به اینکه الزام گذراندن این درس مصوبه مجلس شورای اسلامی است، جهت دانشجویان بین المللی غیرایرانی این درس به صورت اختیاری ارائه شود.

این درس اضافه بر سقف واحدهای دوره ارائه و حداقل نمره قبولی آن ۱۰ و در میانگین نیمسال و میانگین کل محاسبه می‌شود. در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان درس کمبود یا جبرانی گذراندن این درس الزامی است و در سایر مقاطع به عنوان درس پایه ارائه می‌شود.

گذراندن درس مدیریت سلامت درحوادث و بلایا از جدول (ج) دروس انتخابی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی، جهت دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و به بعد به عنوان درس پایه شناور الزامی است و این گروه از دانشجویان از سایر دروس ۴ واحد تخصصی انتخابی نیز می‌گذرانند.»

همچنین این درس به صورت مجازی و توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی از مهرماه سال ۱۴۰۰ با رعایت مفاد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برای تمام رشته های علوم پزشکی کشور ارائه می شود.