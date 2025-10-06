۶ هزار واحد صنفی بدون پروانه در لرستان ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از اصناف، اتحادیه‌ها و مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت لرستان، ضمن تبریک هفته انتظامی و قدردانی از تلاش‌های اصناف متعهد و مردمی، اظهار داشت: اصناف از ارکان مهم و پیشران در تولید امنیت اجتماعی و اقتصادی هستند. اگر امروز بازار در آرامش است و چرخه سلامت اقتصادی پایدار مانده، بخش عمده‌ای از آن به نقش نظارتی و کنترلی اصناف بازمی‌گردد، در شرایط گوناگون، چه در دوران بحران و چه در وضعیت عادی، حضور مؤثر اصناف ضامن ثبات، سلامت و رضایتمندی مردم بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی در میان مردم از طریق اخلال در بازار و نوسانات اقتصادی، افزود: یکی از محورها و تهدیدات دشمن، ایجاد آشفتگی و نارضایتی از طریق افزایش قیمت‌ها، احتکار و کمبود کالاهای اساسی است. باید هوشیار بود که این جنگ، جنگ اقتصادی است و جبهه آن در بازار و معیشت مردم قرار دارد. نظارت دقیق، قاطعیت در برخورد با متخلفان و همکاری مستمر پلیس و اصناف، می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به آمار اصناف فاقد مجوز و ضرورت ساماندهی آنها، بیان داشت: وجود شش‌هزار واحد صنفی بدون پروانه، نیازمند چاره‌اندیشی جدی و برنامه‌ریزی هدفمند است. پلیس در کنار مجموعه صمت و اتاق اصناف، با نگاه حمایتی و اصلاح‌گرانه آماده همکاری است تا ضمن تسهیل امور مردم، زمینه ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان فراهم شود.

سردار هاشمی فر، افزود: نقش پلیس اقتصادی، پلیس اماکن و پلیس اطلاعات در پشتیبانی از بازار و نظارت بر روند توزیع کالاها، مکمل تلاش‌های اصناف است. هرچه حضور اصناف در میدان پررنگ‌تر باشد، مأموریت‌های انتظامی با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم حاصل همکاری همه دستگاه‌ها است، اصناف خط مقدم جهاد اقتصادی‌اند و پلیس پشتیبان آنها در تحقق عدالت، سلامت و امنیت بازار است، هر دو نهاد باید دست در دست هم با نظارت دقیق و عمل مؤمنانه، اجازه ندهند عده‌ای سودجو، بار گرانی و بی‌اعتمادی را بر دوش مردم بیفکنند.