۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

۶ هزار واحد صنفی بدون پروانه در لرستان ساماندهی شوند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان بر لزوم ساماندهی شش هزار واحد صنفی بدون پروانه در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز دوشنبه در دیدار با جمعی از اصناف، اتحادیه‌ها و مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت لرستان، ضمن تبریک هفته انتظامی و قدردانی از تلاش‌های اصناف متعهد و مردمی، اظهار داشت: اصناف از ارکان مهم و پیشران در تولید امنیت اجتماعی و اقتصادی هستند. اگر امروز بازار در آرامش است و چرخه سلامت اقتصادی پایدار مانده، بخش عمده‌ای از آن به نقش نظارتی و کنترلی اصناف بازمی‌گردد، در شرایط گوناگون، چه در دوران بحران و چه در وضعیت عادی، حضور مؤثر اصناف ضامن ثبات، سلامت و رضایتمندی مردم بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی در میان مردم از طریق اخلال در بازار و نوسانات اقتصادی، افزود: یکی از محورها و تهدیدات دشمن، ایجاد آشفتگی و نارضایتی از طریق افزایش قیمت‌ها، احتکار و کمبود کالاهای اساسی است. باید هوشیار بود که این جنگ، جنگ اقتصادی است و جبهه آن در بازار و معیشت مردم قرار دارد. نظارت دقیق، قاطعیت در برخورد با متخلفان و همکاری مستمر پلیس و اصناف، می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به آمار اصناف فاقد مجوز و ضرورت ساماندهی آنها، بیان داشت: وجود شش‌هزار واحد صنفی بدون پروانه، نیازمند چاره‌اندیشی جدی و برنامه‌ریزی هدفمند است. پلیس در کنار مجموعه صمت و اتاق اصناف، با نگاه حمایتی و اصلاح‌گرانه آماده همکاری است تا ضمن تسهیل امور مردم، زمینه ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شهروندان فراهم شود.

سردار هاشمی فر، افزود: نقش پلیس اقتصادی، پلیس اماکن و پلیس اطلاعات در پشتیبانی از بازار و نظارت بر روند توزیع کالاها، مکمل تلاش‌های اصناف است. هرچه حضور اصناف در میدان پررنگ‌تر باشد، مأموریت‌های انتظامی با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم حاصل همکاری همه دستگاه‌ها است، اصناف خط مقدم جهاد اقتصادی‌اند و پلیس پشتیبان آنها در تحقق عدالت، سلامت و امنیت بازار است، هر دو نهاد باید دست در دست هم با نظارت دقیق و عمل مؤمنانه، اجازه ندهند عده‌ای سودجو، بار گرانی و بی‌اعتمادی را بر دوش مردم بیفکنند.

