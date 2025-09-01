۱۸ هزار نیروی انسانی در خدمت سلامت مردم کرمانشاه

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امروز با حدود ۱۸ هزار نیروی انسانی فعال، مجموعهای عظیم از خدمات بهداشت و درمان را در سطح استان ارائه میدهد. این مجموعه شامل ۱۴ شبکه بهداشت و درمان و ۱۰ دانشکده در رشتههای مختلف علوم پزشکی است.
وی با بیان اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه از ظرفیت علمی برجستهای برخوردار هستند، افزود: در حال حاضر ۵۵۸ عضو هیأت علمی در دانشگاه مشغول به فعالیتاند که ۸۸ نفر از آنان در جایگاه استاد تمام قرار دارند. این ظرفیت علمی، پشتوانهای ارزشمند برای ارتقای آموزش و پژوهش در استان و کشور محسوب میشود.
سروش ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای ۱۶ مرکز تحقیقات و سه پژوهشکده است و هماکنون پیگیر راهاندازی یک پژوهشگاه نیز هستیم. این مجموعه در حوزه تحقیقات و فناوری با حضور پژوهشگران و اساتید برجسته، موفق شده است در جایگاه ششم دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به جایگاه آموزشی این دانشگاه گفت: بیش از ۶ هزار دانشجو در رشتهها و مقاطع مختلف در دانشگاه در حال تحصیل هستند که ۶۵۰ نفر از آنها دانشجوی خارجیاند. این دانشجویان از ۱۱ کشور مختلف برای ادامه تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را انتخاب کردهاند که نشان از اعتبار علمی و جایگاه بینالمللی این مجموعه دارد.
وی اقدامات دانشگاه را در حوزه رشد و توسعه اهداف آموزشی و علمی ارزشمند دانست و عنوان کرد: در حال حاضر پروژههای متعددی در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در دست اجراست که بهرهبرداری از آنها میتواند گامی مؤثر در ارتقای سطح سلامت مردم استان باشد.
سروش با اشاره به اقدامات دانشگاه در حوزه پشتیبانی و رفاه کارکنان افزود: پرداختهای پرسنلی از مهمترین اولویتهای ما در دانشگاه از ابتدای پذیرش این مسئولیت خطیر بوده است. خوشبختانه با حمایت وزیر بهداشت، معاونین وزارت و اعضای هیأت امنا توانستهایم در این بخش عملکرد مناسبی داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین با یادآوری خدمات جهادی نیروهای این مجموعه گفت: همکاران ما در دانشگاه با تمام توان در حال خدمترسانی به مردم هستند. چه در شرایط بحرانی نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چه در همایش عظیم پیادهروی اربعین، تیم سلامت استان با جان و دل پای کار بوده است. با افتخار اعلام میکنم که حتی یک نفر از مجموعه بهداشت و درمان استان در جنگ ۱۲ روزه ترک فعل نکرد و همه عوامل با تمام توان خدمت کردند.
وی در پایان تأکید کرد: این روحیه ایثار و خدمت صادقانه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سرمایهای ارزشمند برای ارتقای سلامت جامعه است و امیدواریم با استمرار این مسیر، شاهد تحولات مثبت بیشتری در آینده باشیم.
نظر شما