  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

ظرفیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خدمت توسعه استان

ظرفیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خدمت توسعه استان

کرمانشاه – رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ظرفیت علمی و پژوهشی این دانشگاه، جایگاهی ممتاز در سطح کشور و جهان دارد و می‌تواند نقشی کلیدی در حل مسائل جامعه ایفا کند.

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار نفر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت دارند و از میان ۵۵۶ عضو هیأت علمی این دانشگاه، نزدیک به ۱۰ درصد در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: حضور این تعداد از اعضای هیأت علمی در جمع نخبگان علمی جهان، نشان از توانمندی بالای دانشگاه در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و نوآوری دارد و این ظرفیت می‌تواند در هم‌افزایی با صنعت، گره‌گشای بسیاری از چالش‌های جامعه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی و ارتقای تعامل میان علم و صنعت، در مسیر تبدیل دانش به ثروت و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه استان گام برمی‌دارد.

کد خبر 6619186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها