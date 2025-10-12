ظرفیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خدمت توسعه استان

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار نفر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت دارند و از میان ۵۵۶ عضو هیأت علمی این دانشگاه، نزدیک به ۱۰ درصد در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: حضور این تعداد از اعضای هیأت علمی در جمع نخبگان علمی جهان، نشان از توانمندی بالای دانشگاه در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و نوآوری دارد و این ظرفیت می‌تواند در هم‌افزایی با صنعت، گره‌گشای بسیاری از چالش‌های جامعه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی و ارتقای تعامل میان علم و صنعت، در مسیر تبدیل دانش به ثروت و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه استان گام برمی‌دارد.