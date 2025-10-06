یونیسف: مکان امنی در غزه وجود ندارد و اوضاع از هر زمان دیگری بدتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) بار دیگر هشدار داد که هیچ جای امنی در نوار غزه وجود ندارد و همه در این خصوص مسئولیت دارند و اوضاع کنونی در این باریکه از همیشه بدتر است.
سخنگوی یونیسف در ادامه افزود: در شهر غزه هنوز دهها هزار کودک، از جمله افراد قطع عضو شده زندگی می کنند. کودکان غزه زیر حملات هوایی میلرزند و واقعیت تحمیل شده بر غزه، سخت و متناقض است.
این مقام ارشد بین المللی خاطرنشان کرد: صدور دستور تخلیه عمومی برای غیرنظامیان نوار غزه به این معنا نیست که کسانی که باقی ماندهاند، حق حفاظت خود را از دست خواهند داد.
سخنگوی یونیسف اعلام کرد: المواصی در غزه یکی از پرجمعیتترین مناطق جهان است و از ابتداییترین نیازهای زندگی محروم است.
نظر شما