دانشگاه پيام نور مدالهاي قهرماني را از آن خود كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" و به نقل از روابط عمومي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اين مسابقات به مدت 3 روز به ميزباني دانشگاه گيلان برگزار شد كه درنهايت ورزشكاران دانشگاه پيام نور با كسب 35/9 امتياز و دريافت كليه مدالهاي اين دوره از رقابتها ، عنوان قهرماني را از آن خود كرد. دانشگاه تربيت معلم تهران و فردوسي مشهد با كسب 6/6 امتياز مشتركا دوم شدند و دانشگاه گيلان با 6/55 امتياز در مكان سوم ايستاد.

بنابراين گزارش بازيهاي انفرادي اين مسابقات در 4 وسيله پيگيري شد كه در نهايت نتايج زير بدست آمد.

در چوب موازنه : مژگان تاجيك ، سميرا مرتضوي ، مينو ملك پور از دانشگاه پيام نور اول تا سوم شدند.

در حركات زميني : مژگان تاجيك ، سميرا مرتضوي و ليلا قاسمي هر سه از دانشگاه پيام نور مدالهاي را طلا و نقره و برنز بدست آوردند.

در وسيله خرك: سميرا مرتضوي ، مژگان تاجيك و ليلا قاسمي از دانشگاه پيام نور عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

در وسيله پارالل : سميرا مرتضوي و بهناز شاه طهماسبي از دانشگاه پيام نور مدال طلا و نقره را دريافت كردند و مرجان عادل از دانشگاه فردوسي مشهد سوم شد.

همچنين قهرمان قهرمانان در (مجموعه سه وسيله ) مژگان تاجيك از دانشگاه پيام نور عنوان قهرمان قهرمانان اين دوره از رقابتهاي را از آن خود كرد. سميرا مرتضوي و ليلا قاسمي از همين دانشگاه نيز دوم و سوم شدند.

گفتني است جامها و مدالهاي قهرماني ، احكام قهرماني تيم هاي اول تا سوم درمراسم اختتاميه ، توسط مسئولين دانشكده تربيت بدني ، اداره تربيت بدني دانشگاه و مسئولين هيات ژيمناستيك به نفرات و تيم هاي برنده اهدا گرديد.