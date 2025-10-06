  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

۲۰۱ میلیارد کالای قاچاق در خمینی شهر کشف شد

اصفهان _ فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۰۱ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان خمینی شهر از انبار یک فروشگاه خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی مقادیری انواع مواد غذایی و بهداشتی در انبار یکی از فروشگاه های شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و انجام هماهنگی با مرجع قضائی از انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه ۱۵۶ هزار عدد انواع مواد غذایی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش کالاهای کشف شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۲۰۱ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبرای فرد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد

