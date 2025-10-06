۲۰۱ میلیارد کالای قاچاق در خمینی شهر کشف شد

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی خود از دپوی مقادیری انواع مواد غذایی و بهداشتی در انبار یکی از فروشگاه های شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و انجام هماهنگی با مرجع قضائی از انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه ۱۵۶ هزار عدد انواع مواد غذایی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش کالاهای کشف شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۲۰۱ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: حسب ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبرای فرد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد