شرط وزارت علوم برای پذیرش در دوره های استاد محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، با اعلام دستورالعمل ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال ۱۴۰۴ گفت: پذیرفته‌شدگان این دوره به دو شیوه عادی و استاد محور مبتنی بر نیازهای کشور پذیرش شده اند و لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه اعلام شده است.

مظلومیان همچنین یادآور شد که بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان پذیرفته شده به شیوه استاد محور نباید دارای رابطه نسبی و سببی با استاد میزبان باشند.

وی افزود: ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان به صورت حضوری در مراکز مجری دکتری و برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ انجام می‌گیرد و همراه داشتن مدارکی همچون: شناسنامه، کارت ملی، عکس، مدرک وضعیت نظام وظیفه ویژه آقایان و مدارک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد الزامیست.