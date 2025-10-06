به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرامرز اکرمی بهعنوان «سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات» منصوب شد.
در حکم ابلاغی حسین سیمایی صراف، خطاب به اکرمی آمده است:
نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات» منصوب میشوید. شایسته است نسبت به تمشیت امور برای دستیابی به اهداف عالی نظامسیاستها و برنامههای این وزارت در زمینه راهبری دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اهتمام ورزید.
از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دفتر را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.
توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
اکرمی عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه لرستان، مدیرکل امور اداری وزارت علوم، جانشین معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران را در کارنامه کاری خود دارد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از زحمات و تلاشهای حامد کرمی مدیر سابق دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
