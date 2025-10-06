  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

حریق گسترده در شهرک صنعتی مشهد

مشهد- هم اکنون حریق انبار پنبه در شهرک صنعتی به وسعت ۸۰۰ متر در دو طبقه مرکز فرمانده آتش نشانی مشهد اعلام گردید و آتش‌نشانان از ۶ ایستگاه عازم محل هستند.

این خبر در حال تکمیل است...

