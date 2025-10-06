حریق گسترده در شهرک صنعتی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون حریق انبار پنبه در شهرک صنعتی به وسعت ۸۰۰ متر در دو طبقه مرکز فرمانده آتش نشانی مشهد اعلام گردید و آتشنشانان از ۶ ایستگاه عازم محل هستند.
این خبر در حال تکمیل است...
